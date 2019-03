Andreas Reckwitz: Das Besondere ist Trumpf

Zur Person

Der 1970 in Witten an der Ruhr geborene Andreas Reckwitz lehrt und forscht seit 2010 als Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Zuvor war er an der Universität Konstanz tätig. Mit seinem Buch "Die Gesellschaft der Singularitäten" lieferte er eine viel beachtete und als originell bewertete Diagnose der Entwicklung unserer Gesellschaft. Am 13. März wird Reckwitz in Berlin zusammen mit neun anderen Wissenschaftlern den mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis erhalten – den wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland.

Von April bis Juni kann der 48-Jährige dann als "Thomas Mann Fellow" im ehemaligen Haus des Literaturnobelpreisträgers in Los Angeles arbeiten, sich dem Austausch mit internationalen Kulturwissenschaftlern widmen und Vorträge in den USA halten. Das Stipendium dafür wird vom Auswärtigen Amt und der Kulturstaatsministerin im Bundeskanzleramt an namhafte Wissenschaftler und Kulturschaffende vergeben. An der Viadrina wird er in dieser Zeit vertreten. Für Herbst angekündigt ist das neue Buch des Kultursoziologen: "Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne".⇥(gha/ds)