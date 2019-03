Ein Windstoß als Lebensretter

Annette Herold

Erkner (MOZ) Er brachte 236 Menschen den Tod, drei Viertel aller Gebäude in der Stadt wurden zumindest beschädigt: der Bombenangriff auf Erkner am 8. März vor 75 Jahren. Mehr als 50 Menschen gedachten der zerstörerischen Ereignisse. Im Rathaus ist eine Ausstellung zum Thema zu sehen.

Am 8. März 1944 ist Christoph Straßbergers Leben völlig aus den Fugen geraten. Der kleine Junge verlor Mutter, Bruder und Schwester und seine Heimatstadt. Nachmittags waren innerhalb von fast 30 Minuten Bomben gefallen, am Abend ist er mit Vater und Schwester schon unterwegs in Richtung Süden gewesen. Verwandte in Thüringen waren das erste Ziel der Familie.

Da und auch noch lange danach erinnerte sich Christoph Straßberger, Jahrgang 1937, immer wieder an den Tag, an dem drei Menschen, die zu seinen Liebsten zählten, gestorben sind: Wenn Sirenen ertönten, hat ihn das sehr beunruhigt. Oder wenn Bomber im Anflug waren. "Das Brummen von den Kolbenmotoren war das Schlimmste." Aber der Erkneraner, seit Jahrzehnten in Bonn zu Hause, hat mit der Zeit Trost gefunden. "Es wird leichter", sagt er.

Zum 75. Jahrestag des Angriffs – der eigentlich Industrieanlagen galt, aber vor allem die Zivilbevölkerung traf – nach Erkner zu kommen, war ihm ein Bedürfnis. Gemeinsam mit seiner Frau besuchte er am Freitag die Gedenkveranstaltungen auf dem Friedhof und an der Erinnerungsstätte Neu Zittauer Straße. Rund 50 Menschen nahmen teil. Der evangelische Pfarrer Carsten Schwarz machte deutlich, wie viel Leid und Zerstörung es bis heute gebe. Frieden lasse sich nur finden, wenn Menschen aufeinander zugehen und die Sichtweise des anderen zu verstehen versuchen. Die Erinnerung an dieses Erkneraner Leid, aber auch an seine Ursachen mit dem von Deutschland ausgehenden Krieg, wachzuhalten, ist ein Anliegen des Heimatvereins. Er hat auch die Ausstellung konzipiert, die noch bis Ende März im Rathaus und anschließend im Carl-Bechstein-Gymnasium gezeigt wird.

Beim Gedenken am Freitag warnte der katholische Pfarrer Hansjörg Blattner vor zunehmender Rohheit und Polarisierung. Erkners Bürgermeister Henryk Pilz mahnte, allen Versuchen von Geschichtsverfälschung entgegenzutreten. "Das kollektive Gedächtnis bedarf der Erinnerung", sagte er.

Zur Erinnerung hat beim Gedenken Heidi Otto, im Heimatverein heimatgeschichtlich engagiert, aus Christoph Straßbergers Leben vorgelesen. Selbst wollte er das nicht, um nicht von Emotionen überwältigt zu werden.

Manfred Bullan weiß, wie sehr die Erinnerungen schmerzen können. "Das alles hat mir bestimmt 30, 40 Jahre Stress bereitet", sagt er und möchte am liebsten wohl kein weiteres Wort verlieren. Inzwischen ist er in Nauen zu Hause, damals führten seine Eltern in Erkner ein Milchgeschäft. Ein Windstoß hat ihm am 8. März das Leben gerettet, ist er überzeugt. "Da haben wir Völkerball gespielt", erzählt er dann doch und weist auf den Platz, auf dem heute das Gymnasium steht. Er sei schon viel zu spät zum Mittag gewesen, weiß er noch. Schnell lief der Junge nach Hause. "In der Küche hat meine Mutter gesessen und Milchmarken geklebt." Als Manfred Bullan die Tür aufriss, wirbelte Durchzug die Marken durcheinander, sie mussten nun eingesammelt werden. "Die waren ja wertvoller als Geld." Da ertönten schon die Sirenen, doch nichts da, erst mal waren da noch Milchmarken einzusortieren. In den Splittergraben, in dem Bullans eigentlich Schutz gesucht hätten, ist eine Bombe eingeschlagen.