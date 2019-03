Fontaneschule wird Baustelle

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) An der Theodor-Fontane-Grundschule beginnen die Arbeiten für den Erweiterungsbau samt Aula. Ab Montag sind die Straßen rund um die Schule teilweise gesperrt; das Parken und Halten ist nur eingeschränkt möglich. Ab dem Schuljahr 2020/21 soll der Anbau genutzt werden.

Drei Anläufe hat es gebraucht, um eine Firma zu finden, die den Rohbau für den Anbau der Fontane-Grundschule hochzieht. Nun ist es vollbracht. In einer Sondersitzung am Donnerstag vergaben die Mitglieder des Hauptausschusses den Auftrag an die RSF Rekonstruktion- und Sanierungsbau Frankfurt (Oder) GmbH. Bereits am Montag richte die Firma die Baustelle ein, sagt Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Baustart werde der 18. März sein.

Bereits ab kommender Woche müssen sich Anwohner und Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren und abholen, auf Einschränkungen einstellen. Das Verkehrskonzept für die Bauzeit sieht vor, dass die Holzstraße, von der Kirchhofstraße kommend, nur noch als Einbahnstraße befahrbar ist; ebenso die Grünstraße in Richtung Frankfurter Straße zwischen Holz- und Neue Gartenstraße. Die Windmühlenstraße ist gesperrt und Baufahrzeugen vorbehalten.

Lkw-Fahrer, die Baumaterial anliefern, würden laut Verwaltung darüber informiert, dass sie die Schule nur aus Richtung Süd anfahren dürfen, um Staus zu vermeiden, die von Nord kommend beim Linksabbiegen in die Holzstraße entstehen würden.

Damit Lkw rangieren können, ist auch das Halten im Kreuzungsbereich Holzstraße/Windmühlenstraße durch Verkehrsschilder untersagt. In der Holzstraße gilt Parkverbot. Dafür ist vor der Turnhalle eine Elternhaltestelle eingerichtet, an der kurz angehalten werden darf. "Mit dem Eigentümer des Wohnblocks in der Gartenstraße ist vereinbart, den Durchgang zur Schule wochentags, zwischen 7 und 8 Uhr offen zu halten", sagt Rudolph. Schüler, die von der Bushaltestelle Geschwister-Scholl-Straße kommen, kürzen hierdurch den Schulweg ab. Letzterer soll künftig noch kürzer werden: In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag informierte Rudolph darüber, dass der Busverkehr Oder-Spree plane, eine zusätzliche Haltestelle an der Holzstraße einzurichten. Für die Zeit der Bauarbeiten werden in Höhe des Durchgangs zusätzlich zwei Elternhaltestellen eingerichtet.

Zum Schuljahr 2020/21 soll der Erweiterungsbau stehen und durch Schüler und Lehrer genutzt werden können. Damit die Grundschule künftig dreizügig geführt werden kann, sind darin im ersten und zweiten Obergeschoss fünf zusätzliche Klassen-, drei Gruppenräume und ein Musikraum vorgesehen. Im Erdgeschoss soll eine Mensa, die auch als Aula genutzt werden kann, Platz haben, ebenso Ausgabe- und Lehrküche sowie die Toiletten. 75 zusätzliche Plätze soll der Anbau bieten. Über einen Aufzug im Anbau sowie einen Durchbruch soll das bestehende Gebäude barrierefrei erschlossen werden.

Im Haushalt 2018/19 sind für den Neubau bis 2020 Investitionen in Höhe von insgesamt 5,4 Millionen Euro vorgesehen. Knapp 4 Millionen werden aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert.

Weil sich für steigende Kinderzahlen nicht nur die Schulen, sondern auch die Horte wappnen müssen, läge laut Rudolph wieder der alte Plan auf dem Tisch, auf dem Gelände der Fontaneschule auch noch ein Hortgebäude zu errichten. "Wir prüfen aktuell, welche Flächenverluste man hinnehmen müsste", sagt er. Zurzeit sind Fontaneschüler auf vier verschiedene Einrichtungen verteilt.