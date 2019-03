Rollenspiel entführt Jugendliche in eine andere Welt

Jürgen Liebezeit

Borgsdorf (MOZ) Ein seltenes Spielangebot ist zurzeit der Renner im Kinder- und Jugendtreff "Lücke" in Borgsdorf. In einem Rollenspiel tauchen die Acht- bis Zwölfjährigen gemeinsam in eine Fantasiewelt ein, in der Teamfähigkeit, Improvisation und Kreativität gefragt sind

Voller Vorfreude trifft sich die Gruppe am Freitagnachmittag im Kinder- und Jugendtreff "Lücke" in Borgsdorf. Aufgedreht von der Schulwoche fiebern sie den nächsten Stunden entgegen. Spielleiter und Erzieher Roland Doctor hat schon alles vorbereitet. Zettel, Spielbrett, Würfel und Zaubersteine liegen bereit. Waren die Kinder vorher noch voller Bewegungsdrang, wird es jetzt plötzlich mucksmäuschenstill im Raum. Denn es beginnt eine Reise in die Fantasiewelt von Harry Potter. Der 40-Jährige nimmt die Kinder gedanklich mit in einen Keller, aus dem heraus es scheinbar viele Wege gibt. Doch die meisten Vorschläge der Kinder führen in eine Sackgasse. Erst mit imaginärer Zauberkraft geht es weiter. Dabei entfernt sich die Geschichte immer weiter von Harry Potters Welt, weil die Ideen der Kinder, die sich gemeinsam entwickeln, in völlig neue Ebenen führen.

Der pädagogische Ansatz, der sich hinter dem Rollenspiel "Pen & Paper" verbirgt, ist klar. "Weil die Kinder in eine Rollen schlüpfen, können sie jemand anders sein", erklärt Roland Doctor. Da wird der Schüchterne zum Abenteurer, der Stotterer zum Vielsprecher und der Computerfreak zum Teamspieler. "Diese Verwandlungen helfen den Kindern auch in ihrem Alltag", ist Doctor überzeugt. Die Kinder geben ihm Recht. "Ich kann alles machen, was in der realen Welt nicht geht", erklärt Joshua. "Das ist für mich ein Abenteuer im Kopf und viel besser, als am Handy zu spielen", ergänzt Julius.

Derzeit gibt es zwei Gruppen im "Lücke-Treff", die allerdings keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen können. Doch die Angebote in der Einrichtung sind vielfältig. "Unsere Palette richtet sich nach den Bedürfnissen und Vorlieben der Kinder und Jugendlichen", erklärt Sozialpädagogin Nicole Florczak. Zu unseren täglichen offenen Angeboten gehören neben Hausaufgabenhilfe auch Tischtennis, Billard, Kicker, Dart, Jakkolo, Brett- Würfel-, Karten- und Kooperationsspiele, Sport, Singstar, Computer und kreatives Basteln sowie künstlerische Angebote.

Die Einrichtung befindet sich in der Margeritenstraße 5 (3. Stock) in Borgsdorf. Sie ist telefonisch unter der Nummer 03303 504777 zu erreichen. Der "Lücke-Treff" ist montags bis freitags von 13.30 bis 18.30 Uhr sowie jeden ersten und dritten Sonnabend im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Einmal im Monat gibt es freitags von 18 bis 21 Uhr eine Disko. Nächster Tanzabend ist am 22. März.