Mehr Angriffe auf Polizisten

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Während die Zahl der in Brandenburg registrierten Straftaten im vergangenen Jahr um 2200 Fälle zurückgegangen ist, steigen die Übergriffe auf Polizisten auf ein Rekordniveau. 1708 Polizisten wurden im vergangenen Jahr Opfer von Übergriffen.

2011 wurden in Brandenburg 977 Mal Polizisten angegriffen oder beleidigt. Seitdem ist die Zahl kontinuierlich angestiegen und erreichte im vergangenen Jahr das bislang höchste Niveau. Statistisch gesehen ist fast jeder vierte Polizist Opfer von Übergriffen geworden. Andreas Schuster, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sprach am Freitag davon, dass die Aggressivität gegenüber Ordnungskräften ganz allgemein steigt. Die Polizeibeamten seien oftmals nicht mehr die Verkörperung der Staatsmacht, sondern würden oft als feindliches Gegenüber wahrgenommen.

Die Täter sind laut Schuster meist junge Männer, oft alkoholisiert. Viele davon haben eine nichtdeutschen Hintergrund und kommen aus Ländern, in denen die Polizei als Teil eines Unterdrückungssystems erlebt wird. Die Gewerkschaft hofft, dass die Gerichte die jüngst verschärften Gesetze konsequent umsetzt und das Treten, Spucken oder Pöbeln ahndet. Besserung könnten auch die im Entwurf des Polizeigesetzes vorgesehen Körperkameras (bodycam) bringen, die beim Hinweis auf die Aufzeichnungen abschreckend wirken können, erklärte Schuster.

Die am Freitag in Potsdam vorgestellt Kriminalitätsstatistik führt 172 828 Straftaten für das Jahr 2018 auf. Das war laut Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) der niedrigste Wert in der Geschichte Brandenburgs. Mit 6902 Straftaten je 100 000 Bürger liegt Brandenburg im Ländervergleich im Mittelfeld. Die Aufklärungsquote stieg von 55,3 Prozent 2017 auf 56 Prozent. Die Statistik weist 29 815 Opfer von Straftaten aus – eine Steigerung: 2017 waren es noch 1500 weniger.

66 040 Tatverdächtige konnten im vergangenen Jahr durch die Polizei ermittelt werden. 16 015 davon hatten keinen deutschen Pass, rund 300 weniger als im Vergleichszeitraum. 2560 Tatverdächtige stammten aus Polen, 1555 aus Syrien und 1349 aus der Russischen Föderation. Syrische und afghanische Tatverdächtigen müssen sich besonders oft wegen Körperverletzung verantworten, bei denen aus Russland geht es neben Körperverletzung meist um Diebstahlsdelikte.

Die Zahl der Straftaten von Zuwanderern ohne ausländerrechtliche Verstöße ist im vergangenen Jahr um 122 auf 7050 Fälle gestiegen. Die Zahl der Tatverdächtigen ging jedoch um mehr als 400 zurück, was auf Mehrfachtäter schließen lässt.

Der stellvertretende Polizeipräsident Roger Höppner kündigte a, Freitag an, dass bei diesen Tätern die Anonymisierung aufgehoben werden soll um schnell Mehrfachtäter zu erkennen. Damit könnten Kommunen in Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften schneller Abschiebungen in die Wege leiten.