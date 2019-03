Dachterrasse, Kuschelzone und viel Grünes

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Das Architekturbüro "Planungswerk Näther Wucke" aus Berlin hat die Idee, die von einem sparsamen Umgang mit Boden und Natur ausgeht, zu Papier gebracht. Dass es seit 2016 vom Beschluss bis zum Entwurf so lange dauerte, berichtet Cassandra Lehnert, Fachbereichsleiterin für Soziales, habe an den umfangreichen Planungsverfahren und europaweiten Ausschreibungen gelegen. Auch stellte sich inzwischen heraus, dass sich eine Torflinse unter einer dünnen Bodenschicht befindet, die auch zu einer Verteuerung des Vorhabens führt.

Deshalb sollen sich die Gemeindevertreter – den Auftakt macht der Ortsentwicklungsausschuss am 18. März um 19 Uhr im Rathaussaal – nicht nur inhaltlich mit dem Vorhaben befassen, sondern auch 600 000 Euro zusätzlich bewilligen. Insgesamt wird die neue Kita nach vorliegenden Planungen 4,4 Millionen Euro kosten.

In einem zwei- bis dreigeschossigen Haus dürfen sich hundert Krippen- und Kindergartenkinder ab dem Kita-Jahr 2021 sozusagen einnisten. Parallel zu den Planungen laufen die Gespräche mit dem Landes-Bildungsministerium, das die Betriebserlaubnis erteilen muss, und dem Landratsamt Barnim für die Baugenehmigung nach Paragraf 34, berichtet Lehnert. Auch Brandschutzplaner sind einbezogen, der Hole- und Bringeverkehr ist zu bedenken. Nur 1600 Quadrateter Fläche lassen sich auf dem Grundstück bebauen, der Rest der Fläche bleibt Spielbereich, Grünfläche und Außenspielanlage für alle Panketaler Kinder. "Wir haben abteilungsübergreifend gut zusammengearbeitet", betont Lehnert.

In der neuen Einrichtung sind im Erdgeschoss die Kleinsten untergebracht, die auch über einen eigenen Spielbereich im Freien verfügen. Der wird teils mit Pergolen geschützt. Drei Gruppenräume mit eigenen Schlafzimmern sowie einem kuscheligen Nestbereich laden zu ruhiger Atmosphäre und der Möglichkeit des Barfußlaufens sowie Krabbelns ein. Auch die Küche und Hausmeisterraum sowie Sanitär- und Umkleideanlagen sind eingeplant.

Eine und zwei Treppen höher ziehen die Kindergartenkinder in sieben Gruppenräume ein. Sie finden Sanitäranlagen, Spielbereiche und eine Kinderküche vor. Gegessen wird in zwei dafür separaten Speisezimmern, auch ein Ruhe- und Mehrzweckbereich ist eingerechnet. Auf der großen Dachterrasse dürfen die größeren Mädchen und Jungen spielen, Abtrennmöglichkeiten in Mensa und Mehrzweckraum eröffnen viel Potenzial für Förderung und für Kreatives. Jedes Kind soll auf seine Kosten kommen. Cassandra Lehnert: "Wir nehmen jedes Kind, wie es ist." Ein Inklusionsausschuss schätzt gemeinsam mit Heilpädagogen besondere Förderbedarfe ein.

Aktuell stehen 101 Kinder auf der Anmeldeliste der Panketaler Verwaltung. 50 Kinder sind bei Tagesmüttern liebevoll umsorgt, 50 noch ohne Platz. "Wir kooperieren gut mit unseren Tagesmüttern und freien Trägern", erläutert Lehnert. So würden aktuell die monatlichen gemeindlichen Zuschüsse für Kinder bei Tagesmüttern noch einmal erhöht, neue Tagesmütter gesucht.

Auch die Planung der Johanniter Nordbrandenburg, in Panketal einen Neubau für 130 Kita-Kindern zu errichten, unterstütze die Gemeinde sehr. Hier haben die Bauarbeiten zur Erschließung begonnen. Der kommunale Neubau werde frühestens Ende 2019 starten, rechnet Lehnert. Ziehen die Johanniter aus dem "Traumschloss" aus, kann auch die größte kommunale Kita Pankekinder endlich saniert werden. Überkapazitäten in anderen Häusern sollen danach ebenso schwinden.