Anja Rütenik

Neuruppin Mit dem Ende vergangenen Jahres erschienenen Buch "Fontane. Ein Jahrhundert in Bewegung" hat der Kulturhistoriker Iwan-Michelangelo D’Aprile eine Biografie vorgelegt, die das Leben und Werk des berühmtesten Sohnes Neuruppins erstmals in den historischen Kontext stellt. Am 26. Mai ist der gefeierte Autor in der Fontanestadt zu Gast.

"Ich wollte Fontane entstauben", erklärt der Berliner Kulturhistoriker Iwan-Michelangelo D’Aprile seine Beweggründe, eine Biografie des berühmtesten märkischen Schriftstellers zu schreiben. "Der Eindruck, der von ihm herrscht, ist unberechtigt." Mit seinem Buch will der Professor für "Kulturen der Aufklärung" weg vom Bild des "preußischen Schreibonkels", hin zum Medienprofi seiner Zeit. Das Neue an Iwan D’Apriles mehr als 500 Seiten starker Fontane-Biografie ist, dass sie das Leben und Wirken des Romanciers untrennbar mit den Ereignissen des 19. Jahrhunderts verbindet. Erst vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklungen im Bereich der Mobilität – etwa dem Aufkommen der Eisenbahn – , dem Entstehen der Presselandschaft und weiteren Umbruchsprozessen soll Fontane wirklich zu verstehen sein.

Aus dieser Perspektive wirkt der Schriftsteller erstaunlich modern: So war er einer der ersten Pauschalreisenden und zählte zu den damals wenigen Journalisten ohne akademischen Hintergrund. Zudem war Fontane quasi das Pendant der heutigen jungen Leute, die "etwas mit Medien" machen wollen. Als selbstbetitelter "Tagelöhner mit dem Geiste", der seine Entwürfe nur zu Romanen und anderen Schriften ausarbeitete, wenn er einen Abnehmer dafür fand, hangelte er sich wie viele Journalisten heute von Auftrag zu Auftrag, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. "Er war eher Projektemacher statt literarischer Klassiker", fasst D’Aprile zusammen. Und da war Fontane ganz pragmatisch: Fand eine Skizze zu einem Buch keinen Interessenten, verschwand sie in der Schublade.

Seit 2008 hat Iwan D’Aprile, der in Berlin geboren wurde und dort heute noch lebt, eine Professur an der Universität Potsdam inne. Noch länger schon gibt er Seminare zu Theodor Fontane. So hat er sich gemeinsam mit seinen Studenten schon dessen Berlin-Romanen, den "Wanderungen" und "Fontane als Historiker" gewidmet. Die meisten Studenten kennen anfangs kaum etwas von Fontane, sagt er: "Oft sind sie dann aber überrascht". Seine eigene erste Begegnung mit dem Romancier hatte D’Aprile zu Schulzeiten, "bestimmt mit Effi Briest", ganz sicher ist sich der 50-Jährige aber nicht mehr.

Neuruppin nimmt zwar keinen großen Raum in dem Buch ein, das ist aber vor allem der – gemessen an seiner Lebensspanne – kurzen Zeit geschuldet, die Fontane dort gelebt hat. Bekannte Neuruppiner wie Karl Friedrich Schinkel, Gustav Kühn sowie Alexander und Wilhelm Gentz haben aber einen kleinen Platz in dem Werk gefunden. Dass der Autor in seiner Geburtstadt, die sich seit 1999 immerhin mit dem Namen "Fontanestadt" schmückt, nicht genug präsent ist, wie Hans-Dieter Rutsch in seinem ebenfalls kürzlich erschienenen Buch "Der Wanderer. Das Leben des Theodor Fontane" gleich auf den ersten Seiten moniert, findet Iwan D’Aprile nicht. Vielmehr sollte Fontane in Swinemünde, in dem er längere Zeit gelebt hat, sichtbarer gemacht werden, sagt der Kulturhistoriker.

Und überhaupt – warum kommt Neuruppin bei Fontane eigentlich so schlecht weg, obwohl er doch lediglich ein paar Jahre seiner Kindheit dort verbracht hat? Eine mögliche Erklärung liefert Iwan D’Aprile: Es sei kein frei gewählter Ort gewesen, an dem sich die Eltern Theodor Fontanes niedergelassen hatten. Der Umzug nach Neuruppin war dem Umstand geschuldet, dass Louis Henry Fontane lediglich ein Apothekerexamen "Zweiter Klasse" erlangt hatte und folglich nur in Städten mit bis zu 5 000 Einwohnern praktizieren durfte. Dass die aus der Großstadt Berlin kommenden Fontanes von der kleinen Verwaltungsstadt nicht sonderlich begeistert waren, dürfte auf ihren Sohn abgefärbt haben. Dieser äußerte sich später gerne über den "Popelinski-Charakter" der brandenburgischen Provinz.

Während der Arbeit an dem Buch habe er viele neue Seiten an Fontane entdeckt und so manches eigene Vorurteil abgelegt, erzählt Iwan D’Aprile. Überrascht habe ihn, dass sich der Schriftsteller trotz der Abhängigkeit von Aufträgen und Arbeitgebern eine gewisse Widerspenstigkeit bewahrt habe.

Etwa zweieinhalb Jahre hat er an dem Buch gearbeitet, davon anderthalb Jahre hauptsächlich gelesen, der Schreibprozess dauerte etwa ein Jahr. Herausgekommen ist ein Buch, das vollgepackt ist mit Fakten, Namen und Ereignissen, sich aber dennoch auch für Laien gut liest. Das war durchaus beabsichtigt, so der Autor. Aber: "Ich wollte mich natürlich auch nicht vor meinen Fachkollegen blamieren", fügt Iwan D’Aprile schmunzelnd hinzu.

"Fontane. Ein Jahrhundert in Bewegung" wurde vom Feuilleton sowie von Fachleuten und dem Publikum gut aufgenommen. "Pures, erkenntnisgesättigtes Vergnügen" vermittle diese "gebührende Würdigung Fontanes" mit seiner "Originalität und Frische, Meinungsfreudigkeit und Aufgeschlossenheit", schrieb die "Welt". Fontane.200-Projektleiter Hajo Cornel bezeichnete die Biografie kürzlich sogar als das Buch zum Fontanejahr. Über das Lob freut sich Autor Iwan D’Aprile natürlich. Sein Ziel ist es, Menschen für Fontane und dessen Werke zu interessieren, sagt er.

In ganz Deutschland stellt Iwan-Michelangelo D’Aprile derzeit sein Werk bei Lesungen vor, selbst vom Deutschen Historischen Institut in London hat er eine Einladung bekommen. Im Fontanejahr freut sich der Germanist besonders auf den Kongress "Fontanes Medien" in Potsdam und die Leitausstellung in Neuruppin. Am Sonntag, 26. Mai, kommt Iwan D’Aprile in die Fontanestadt. Im Museum Neuruppin stellt sich der Kulturhistoriker neben weiteren Fontane-Experten wie Peer Trilcke, dem Leiter des Fontane-Archivs Potsdam, in einem Speed-Dating den Fragen, auf die die Besucher in der Fontane-Leitausstellung bis dahin noch keine Antworten gefunden haben.

Und auch D’Aprile selbst ist noch nicht fertig mit der Familie Fontane: Durch die Arbeit an der Biografie hat sich für den Professor noch so manche Fragestellung ergeben, die er noch erforschen möchte.

"Fontane. Ein Jahrhundert in Bewegung" von Iwan-Michelangelo D’Aprile ist im Rowohlt Verlag erschienen, hat 544 Seiten und kostet 28 Euro.