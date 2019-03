Hilft nur noch beten?

Stefan Klug

(MOZ) Bei einer Razzia in einem Mafia-Haus beschlagnahmt die Polizei eine Madonnen-Statue. Diese weint Blut. Auch, als sie längst an einem geheimen Ort von der Polizei untergestellt wird. Liter um Liter fließen aus der Plastikfigur und alle sind ratlos. So sehr, dass man gar den Ministerpräsidenten einschaltet, der sich im Wahlkampf befindet. Und der wiederum ruft einen Pfarrer zur Hilfe, der das Wunder erklären soll. Kann er nicht, ebenso wenig wie eine Wissenschaftlerin. Auffällig ist jedoch, dass jeder, der sich der Madonna näher, eine Wesensveränderung erfährt.

Die Welt gerät aus den Fugen und eine Madonna weint Blut. Niccolò Ammaniti versucht viel von dem, was uns heute beschäftigt, in seinen Achtteiler zu legen. Er erliegt aber nicht der Versuchung, alle Mysterien, die hier verbildlicht werden, zu erklären. Dafür wäre das Beziehungsgeflecht, das vor dem Zuschauer ausgebreitet wird, auch zu weitverzweigt. Dabei scheinen es anfangs viele lose Enden zu sein, die wohl irgendwo über die Madonna miteinander verknüpft sein müssen. Ammaniti inszeniert ruhig, verzichtet aber auch nicht auf den einen oder anderen Schockmoment. Der Score allerdings lässt zuweilen durch bedrohliches Anschwellen mehr erwarten, als dann wirklich passiert. Sehr ordentlich gemachte TV-Serie, die man so nicht jeden Tag zu sehen bekommt.

Genre: Mystery; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 480 Minuten; Verleih: Eurovideo; Regie: Niccolò Ammaniti; Guido Caprino, Elena Lietti, Lorenza Indovina; I 2018