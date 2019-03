Straussee verliert besorgniserregend viel Wasser

Grüne Stadt am See

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Straussee, dem Strausberg den Beinamen Grüne Stadt am See verdankt, verliert besorgniserregend an Wasser. Bereits zwei Mal musste das Landesumweltamt den Pegel amtlich versetzen, weil der Wasserspiegel nahe der Strausseefähren-Anlegestelle trocken stand. In den vergangenen Jahren ist der Pegel nahezu um einen Meter gesunken und hat sich jetzt auch im Winter nicht erholt. Schon im vergangenen Jahr musste die Strausberger Bäder GbR als Betreiber des Freibades und des Bootsverleihs bauliche Veränderungen vornehmen. So musste die Rutsche demontiert und Stege abgesenkt werden. Jetzt gibt es quasi keinen Nichtschwimmerbereich mehr, dafür einen breiteren Strand. Da ein Ende des seit vier Jahren evidenten Wasserverlusts nicht abzusehen ist, hat die Stadt mit Förderung durchs Land ein Gutachten zu den Ursachen für mehr als 200 000 Euro in Auftrag gegeben. Ergebnisse werden aber erst in eineinhalb Jahren erwartet.

Ende Februar gründete sich eine Bürgerinitiative für die Erhaltung des Straussees als gemeinnütziger Verein. Die Zahl von elf Gründungsmitgliedern hat sich in zwei Wochen verdreifacht. Er hat enormen Zuspruch in den sozialen Netzwerken und vermutet die Hauptursache für das Sinken des Pegels in der Inbetriebnahme eines neuen Wasserwerks des Wasserverbandes Strausberg-Erkner im Einzugsbereich des Sees im Jahr 2014. In Spitzmühle werde "das Wasser aus einem Grundwasserhorizont gefördert, der keine Kopplung mit den umliegenden Oberflächengewässern aufweist. Deshalb ist ein Zusammenhang zwischen dem Pegelstand der umliegenden Gewässer und der Fördermenge nicht herleitbar", weist der Wasserverband diese Vermutung zurück.

Die Vereinsmitglieder wollen die Strausberger Bürger mobilisieren, in der nächsten Wasserverbandsversammlung mehr Transparenz zu fordern. Sie haben die Bürgermeisterin beauftragt, im Wasserverband darauf zu dringen, dass alle relevanten Dokumente und Analysen für die Studie bereitgestellt werden.