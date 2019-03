Einleben in der neuen Gemeinde

Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Beim alljährlichen Neubürgertreffen im Scharwenka Kulturforum informierten sich rund 50 zugezogene Frauen und Männer über die Angebote von Verwaltung und Vereinen in ihrem neuen Wohnort.

Michael Zerbst und seine Frau Susanne haben 30 Jahre in Berlin gewohnt und gearbeitet, im vergangenen Jahr haben sie sich ein Haus in Petersdorf, einem Ortsteil von Bad Saarow, gekauft. Berlin war ihnen zu hektisch geworden, sie wollten ins Grüne. So wie Susanne Kohl-Zerbst es gewohnt war: "Ich komme ursprünglich aus Blasdorf bei Lieberose". Die Gegend um Bad Saarow hätten sie schon weitgehend erkundet, nun wollten sie sich informieren, wo und wie sie sich einbringen können. "In einem Kulturverein mitzumachen, könnte ich mir vorstellen", sagt der 60-Jährige Neu-Petersdorfer.

Auch Siglinde Uebel zog es aus Weimar wieder in heimatliche Gefilde. Als ehemalige Eisenhüttenstädterin kennt die 84-Jährige Bad Saarow noch von früher. Jetzt bewohnt sie als Erstmieterin eine Wohnung in den neuen Kolonnaden in Bad Saarow. Auch Walter Plagge ist mit seiner Frau in die Kolonnaden eingezogen. "Wir kommen aus Woltersdorf. Dort ist es schön, aber hier ist es schöner."

Dass es sich in Bad Saarow gut leben lässt – die Einwohnerzahl steigt stetig und nähert sich der 6000er-Marke – zeigte schließlich der Imagefilm, der gezeigt wurde. Fast zwei Stunden klärten dann Gerlinde Stobrawa, Geschäftsführerin des Scharwenka Kulturforums, Bürgermeisterin Anke Hirschmann, Reiner Sydow, stellvertretender Amtsdirektor, der Präsident des Männerchores Manfred Boschan und Pfarrerin Anemone Bekemeier die Gäste über die Möglichkeiten auf, die Bad Saarow bietet.

Auch Lutz Storr nutzte die Gelegenheit, über die vielen Aktivitäten des Kurort-Fördervereins zu informieren und zum Mitmachen zu animieren. "Sie können sich bei uns einbringen, einfach als ehrenamtliche Unterstützer, als Mitglied oder als Sponsor", warb er für seinen rührigen Verein, dessen Vorsitz er in wenigen Tagen abgibt. Storr ist am Freitag 80 Jahre alt geworden.

Die Neubürger nahmen nicht nur die Informationen dankbar auf, auch Kritik wurde laut. "Was wird eigentlich mit dem abgesoffenen Parkhotel", fragte eine Besucherin. Die Bürgermeisterin sagte dazu: "Da baut ein Oligarch aus Russland. Soviel ich weiß, liegt der Bauantrag bei der Kreisverwaltung in Beeskow".

Andere Besucher wollten wissen, wie lange die Silberberger Straße noch eine Holperpiste sein werde, warum es in Saarow keine Postbank gebe, weshalb das Amtsblatt nicht in alle Haushalte komme oder wieso es immer noch nicht überall schnelles Internet gebe. Nicht alle Fragen konnten zur Zufriedenheit beantwortet werden. Die Silberberger Straße sei Landesstraße und über die Postbank entscheide die Post, da habe die Gemeinde keinen Einfluss. Zur Internet-Frage verwies Reiner Sydow an die Kreisverwaltung. Das Amtsblatt sei in der Amtsverwaltung oder online einsehbar. Sydow betonte, das Amt sei eine "offene Behörde", hier finde man auch Ansprechpartner außerhalb der Sprechzeiten. Er erinnerte zudem an die Kommunalwahl am 26. Mai, bei der sich auch mehrere Bürgermeisterkandidaten zur Wahl stellen. Sie alle auf einem Forum kennenzulernen, wünschen sich nicht nur die Neubürger.