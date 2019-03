Menzer Kirchturm bald Baustelle

Sanierungsbedürftig: Besonders an der Seite zum Dach hin sind die Schäden am Kirchturm offensichtlich. © Foto: Matthias Henke

Menz (MOZ) Die Förderzusage für die Sanierung des Menzer Kirchturms ist da. Die ist dringend nötig, denn immer mehr Steine lösen sich. Auch beim Fachwerk besteht Handlungsbedarf. Knapp 270 000 Euro sind als Baukosten für das Projekt veranschlagt.So schnell wie möglich soll nun die Ausschreibung erfolgen.

Noch im aktuellen Gemeindebrief, der Anfang des Monats erschien, berichten das Pfarrerpaar Beate und Mathias Wolf, dass aufgrund von immer neuen Nachforderungen die Ausschreibung der Bauleistungen immer noch nicht erfolgen konnte. Und auch im Gespräch mit dem Reporter am Donnerstag kann Mathias Wolf, bevor die künftige Baustelle gemeinsam in Augenschein genommen wird, einiges über die Tücken der Bürokratie berichten. Fünf Nachforderungen des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) in Neuruppin musste die Menzer Kirchengemeinde erfüllen. Dann – drei Stunden nach dem Gespräch – greift Wolf zum Telefon und ruft bei der Gransee-Zeitung an. "Die Förderzusage war eben in der Post – ohne weitere Nachforderungen", kann er vermelden. Die Erleichterung ist ihm anzumerken.

"Je später wir ausschreiben, desto weniger sind die Baufirmen daran interessiert. Die haben ihre Auftragsbücher voll. Wenn wir erst im Mai oder Juni ausschreiben, kann es sein, dass wir gar keine vernünftigen Angebote bekommen", sagt Wolf. Daher soll die Ausschreibung nun nach Absprache mit dem Planungsbüro ALV aus Angermünde, das bereits die Sanierung der Kirche in Großwoltersdorf vor einigen Jahren fachlich begleitete, schnellstmöglich in Angriff genommen werden.

Dass sich die Arbeiten an der Menzer Kirche vergleichsweise aufwändig gestalten werden, liege an der Bauweise des Kirchturms, erläutert Wolf. "Wir haben hier ein Problem, das wir auch bei der Dollgower Kirche hatten", sagt er. Unten sei der Kirchturm zwar massiv gemauert, oben aber nicht. Was sich an jener Stelle als massive Außenmauer darstellt, sei eine vergleichsweise dünne Ziegelwand, dahinter liege jene eingemauerte Fachwerkskonstruktion, die zunehmend gammelt. Hinter dieser wiederum liegt weiteres, offenes Fachwerk, das den Glockenstuhl umgibt, wie auch bei der Besichtigung offenkundig wird. So kommen Handwerker an das eingemauerte Fachwerk vom Inneren des Turms also kaum heran, wollen sie es sanieren und müssen demzufolge – die maroden Ziegelwand wird ja sowieso angetastet – sich von außen heran arbeiten. Die äußeren Schäden am Kirchturm sind indes auch für Laien deutlich erkennbar. Einige Lücken im Mauerwerk tun sich auf. Einige Ziegel drohen, auf das Dach zu stürzen.

Der Kirchturm ist kein Bau aus einem Guss. 1772 wurde das historische Gemäuer – Ende des 16. Jahrhunderts soll es zusammen mit der übrigen Kirche fertiggestellt worden sein – noch einmal erhöht und besagte ziegelverblendete Fachwerkkonstruktion auf den massiven Steinsockel aufgesetzt. Dass etwas zu machen ist, zeichnete sich bereits seit langem ab. 2016 sei ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben worden. Ein Jahr darauf fanden dann Gespräche über die konkrete Umsetzung statt.

Die exakt 267 973,62 Euro, die momentan für die nötigen Arbeiten kalkuliert werden – Auflagen des Denkmalschutzes machten das Projekt zuletzt noch einmal teurer – können zum größten Teil aus Fördermitteln bezahlt werden. Mit Hilfe des Amtes Gransee und Gemeinden sei es gelungen, in das Förderprogramm Leader aufgenommen zu werden, betont Wolf. Das eingeplante Geld aus diesem Programm, immerhin etwa 70 bis 75 Prozent der Bausumme, ist jenes, für das es nun grünes Licht gab. Die restliche Summe teilen sich Kirchengemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche.