Kreisverwaltung will größer werden

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Mit der 22. Sitzung und insgesamt 281Beschlüssen hat der 6. Kreistag Barnim die Wahlperiode 2014–2019 am Mittwoch offiziell beendet. Bis zur Kommunalwahl am 26. Mai geht die Arbeit der Fachausschüsse allerdings noch weiter.

Die letzte Sitzung dieser Wahlperiode nahm Landrat Daniel Kurth (SPD) zum Anlass, um in seinem Tätigkeitsbericht Bilanz über die vergangenen fünf Jahre zu ziehen. Der immer wieder zitierte "Barnimer Weg" stehe für ihn für eine parteiübergreifende und an der Sache orientierte Zusammenarbeit, für Bodenständigkeit und Verlässlichkeit. Er stehe dafür, "dass wir nur das Geld ausgeben, dass wir auch tatsächlich haben" und für "Solidarität in der kommunalen Familie", betonte Kurth.

Thematisch hob er den Öffentlichen Personennahverkehr hervor. Dessen weitere Entwicklung stelle für den Landkreis eine große Herausforderung in den kommenden Jahren dar. "Spätestens dann, wenn die finanziellen Spielräume des Landkreises wieder eng werden, wird der ÖPNV einen deutlich größeren Ausgabenblock in unserem Haushalt darstellen, als wir es aus der Vergangenheit gewohnt sind", prophezeite der Verwaltungschef. Allein die jährlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung wären zwischen 2014 und 2019 um 25 Prozent auf mehr als fünf Millionen Euro gestiegen. Die Aufwendungen für den übrigen ÖPNV wuchsen von knapp 5,4 auf derzeit über 8,6 Millionen Euro an – eine Steigerung um knapp 60 Prozent. "Bei diesen Zahlen wird deutlich, dass wir auch in Zukunft mit Augenmaß an die Weiterentwicklung des ÖPNV als kreisliche Aufgabe herangehen müssen", betonte Kurth, was im Saal als dezenter Hinweis darauf verstanden wurde, dass der Landrat der derzeit diskutierten Einführung eines kostenfreien Schülertickets skeptisch gegenüber steht.

Als "Meilensteine" der vergangenen Wahlperiode bezeichnete Kurth die Gründung der Kreiswerke Barnim und die Fortführung der Bildungsinitiative Barnim mit Investitionen in Höhe von rund 62 Millionen Euro in Sanierung und Ausstattung kreiseigener Schulen. Als Erfolge wertete er auch die Errichtung des Beruflichen Gymnasiums am Oberstufenzentrum I in Bernau, die Übernahme der Schulträgerschaft für die Oberschule mit Grundschule Schwanebeck und für die Oberschule am Rollberg Bernau sowie die Gestaltung der Schullandschaft in der Gemeinde Ahrensfelde - speziell die Errichtung einer Oberschule mit Grundschule in Blumberg durch den Landkreis.

Für den neu gewählten 7. Kreistag zählt der Landrat als "Thema von großer Bedeutung" die Versorgung der Bewohner des Barnims mit Anschlussmöglichkeiten an eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur. Zu dem Anfang 2017 gestellten Antrag auf Bundesförderung für den Breitbandausbau gibt es noch keinen Zuwendungsbescheidescheid und demzufolge auch keinen Vertrag mit einem Telekommunikationsunternehmen zu Errichtung und Betrieb der Infrastruktur.

Was die Verwaltung anbelangt, so kündigte Kurth für die kommenden Jahre eine personelle Aufstockung an. "Wir tragen uns ernsthaft mit dem Gedanken, das Paul-Wunderlich-Haus um ein Haus G zu erweitern", sagte er. Die Vorarbeit dazu hatte Amtsvorgänger Bodo Ihrke geleistet, indem der Kreis ein benachbartes Grundstück erwarb.