Im "Aroha"-Rhythmus fit für den Dienst

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Sie müssen schnell sein und auch mal kräftig zupacken können – für die Männer und Frauen der Polizei gehört körperliche Fitness zum Joballtag. In der Inspektion Bernau geht man neue Wege und tut damit auch viel für die Prävention.

Kraftvoll stemmt Thomas Dyck die Gewichte, sein Gesicht ist leicht angespannt. Noch drei Mal, zwei Mal, ein Mal... Nun hat sich der Polizist eine kleine Pause verdient. Etwas durchatmen, die Beine ausschütteln und schon geht es weiter – auf dem Kardio-Gerät. "Einmal in der Woche mache ich hier Sport", erzählt Dyck. Manchmal vor, mitunter auch nach dem Dienst, selten ist er alleine, oft sind weitere Kollegen dabei. "Das ist eine gute Sache", findet der Polizist.

Dass es mit der Fitness seiner Beamten nicht immer gut bestellt ist, weiß Wolfgang Arlt. Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Bernau beschäftigt sich daher schon seit einigen Jahren mit dem Thema. Zunächst wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, der Dienstsport sollte wieder mehr in den Fokus gerückt werden. "Die Rahmenbedingen sind zwar gegeben, die Umsetzung müssen wir aber vor Ort machen", sagt Arlt und spricht von einem durchaus "steinigen Weg". Da sich der 61-Jährige auch viel mit dauerkranken Beamten ("Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen") beschäftigen musste, wurde für ihn auch die Prävention wichtiger.

Vor zwei Jahren, die Personalsituation war wieder etwas schwierig und die Arbeitsgruppe inzwischen aufgelöst, kam Arlt schließlich eine Idee: Er "ernannte" mit Dajana Rex-Thon und Maja Rothe zwei Sport-Koordinatorinnen und richtete einen Fitnessraum ein. "Er ist an 365 Tagen rund um die Uhr geöffnet", sagt Arlt und freut sich, dass die Kurse – auch dank umfassender Werbung auf Plakaten und im Intranet – viel häufiger in Anspruch genommen werden. Früher wurden sie nämlich in anderen Orten durchgeführt, was doch längere Fahrzeiten bedeutete. Der Raum, früher fanden dort Besprechungen statt, ist mit Semi-professionellen Geräten ausgestattet, finanziert vom Innenministerium.

Mehrere Kurse gibt es wöchentlich in Bernau, einige auch in Eberswalde. In der Barnimer Kreisstadt helfen die Kollegen aus, dort können die Beamten den Fitness-Raum des Landeskriminalamtes (LKA) nutzen. Insgesamt 13 zertifizierte Übungsleiter stehen zur Verfügung. Ziemlich beliebt ist inzwischen "Aroha", ein Ganzkörper –Fitness-Programm. "Das ist angelehnt an den Haka, den traditionellen Kriegstanz der Maori", so Maja Rothe. Darüber hinaus seien Elemente des Tai-Chi enthalten. Die Musik spielt dazu im Dreiviertel-Takt, die Übungen sind besonders gelenkschonend. 1500 Kniebeugen können da in einer Stunde schon mal zusammenkommen. "Natürlich machen viele Frauen mit, aber auch männliche Beamte kommen zum Kurs", berichtet Maja Rothe.

Die Sport-Koordinatorin ist aber auch hin und wieder im Großraum-Büro des Inspektionsgebäudes an der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs. Für die dort arbeitenden rund acht Sachbearbeiter steht dann Gymnastik auf dem Programm. "Das ist nicht an eine Zeit gebunden, man kann das einfach mal so in den Tagesablauf einbauen", findet die Beamtin.

Dass die Inspektion eine sportbegeisterte Dienststelle ist, kann man auch an der Teilnahme an Wettkämpfen sehen. Erst vor wenigen Wochen gewann die Polizei den "Sponsoren-Cup" beim Hussiten-Turnier. Auch bei anderen Wettkämpfen, in denen es nicht unbedingt um das runde Leder geht, sind die Beamten regelmäßig dabei, etwa bei Cross-Läufen.

"Das hat sich alles aus einer Ordnungspartnerschaft mit dem Fußballkreis im Jahr 2012 entwickelt", blickt Arlt zurück. Im vergangenen Mai gab es dann bereits ein großes Turnier in Zusammenarbeit mit dem FSV Bernau. Insgesamt elf Mannschaften, darunter drei aus der deutschen Hauptstadt, kämpften damals um die Plätze.

Die eingegangene Ordnungspartnerschaft, so sieht es Arlt, hat sich inzwischen bewährt. Die Ordner hätten das alles gut im Griff, Beamte seien nur noch bei sicherheitsrelevanten Spielen dabei, so der 61-jährige Polizist.

In diesem Jahr soll nun noch eins "draufgelegt" werden. Am 5. Juni messen 24 bis 26 Mannschaften ihre "Fußball-Kräfte" und ringen um den Pokal des Bernauer Bürgermeisters André Stahl. Rund 250 Aktive sind dabei. "Und eine Truppe von uns natürlich auch", so der stellvertretende Leiter der Inspektion.