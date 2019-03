Es gibt ihn wirklich

Stefan Klug

(MOZ) Yeti Migo hat ein Problem. Eigentlich soll er seinem Vater wie der seinem Vater, wie der seinem Vater... als Gong-Auslöser folgen. Beim ersten Probeflug verfehlt er die Blechscheibe allerdings und landet irgendwo im Tiefschnee. Da geht gerade ein Flugzeug runter und es kommt zur ersten Begegnung. Migo sieht einen Smallfoot. Die soll es nach den Steinen, die so etwas wie das Geschichtswissen der Schneemänner darstellen, gar nicht geben. Migo erzählt also allen davon und wird prompt wegen Blasphemie des Dorfes verwiesen. Doch wie sich zeigt, ist er nicht der einzige, der an die kleinen Füße glaubt. Und so macht man sich auf die Suche nach ihnen und stellt dabei eine ganze Weltanschauung auf den Kopf.

Karey Kirkpatrick, von dem auch das Drehbuch stammt, hat sehr ideenreich die menschliche Suche nach dem Bigfoot einfach umgekehrt und den Fellwesen im Himalaja noch so einige menschliche Verhaltensweisen mitgegeben. Das funktioniert prächtig. Und sicher wird jeder etwas aus seinem Lebensalltag wiederfinden. Dazu wurde die Geschichte mir reichlich Humor und Action gewürzt, so dass zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise Leerlauf entstehen könnte. Auf der technischen Seite gibt es ebenfalls nichts zu meckern. Wenngleich nicht von den ganz bekannten Vertretern der Animationsbranche ins Rennen geschickt, zeigt die Warner Animation Group, dass sie auch in diesem Genre zu den Big Playern gehört. Ein Filmspaß für die ganze Familie.

Genre: Animation; FSK: o.A.; Laufzeit: 94 Minuten; Verleih: WHV; Regie:Karey Kirkpatrick; USA 2018