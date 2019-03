SPD: Schwerster Wahlkampf ihrer Geschichte

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische SPD steht vor dem schwersten Wahlkampf ihrer Geschichte.

Das schätzte die stellvertretende Landesvorsitzende Katrin Lange am Sonnabend nach einer Tagung des Landesvorstandes ein. Es müsse darum gehen, auf diejenigen zuzugehen, die sich in den vergangenen Jahren von der Partei abgewandt haben.

Nur so könne es gelingen, zu alter Stärke zurückzukehren. Man müsse sich nicht nur mit den urbanen Milieus wie in Potsdam-Babelsberg beschäftigen, sondern mit der Bevölkerungsmehrheit, die nach wie vor in den ländlichen Regionen wohnt, sagte Lange.

Der Vorstand verabschiedete den Entwurf des Wahlprogrammes, der Anfang Mai von einem Parteitag beschlossen werden soll. Unter anderem ist vorgesehen, 1600 zusätzliche Kita-Erzieher einzustellen und in der nächsten Legislaturperiode kostenlosen Schul- und Kitaessen einzuführen.