Ehemalige Kitaleiterin und Träger einigen sich

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Es ist einfach die Frage, ob das Arbeitsverhältnis wieder in gesunde Bahnen gelenkt werden kann", sagte Richter Mathias Maul-Sartori am Donnerstag. Nachdem die Leiterin der Kita "Hilde Coppi" im Dezember entlassen worden war, wurde nun vor dem Arbeitsgericht ihre Kündigungsschutzklage gegen den Träger, die Wichern Diakonie, verhandelt. Die Leiterin klagte auf Wiedereinstellung und Nichtigkeit der fristlosen sowie der ordentlichen Kündigung. Die Wichern Diakonie beantragte, das Arbeitsverhältnis zum 31. Januar gegen Zahlung einer Abfindung aufzulösen.

Knapp zwei Wochen, nachdem die Kita wegen Phenolausdünstungen und anderen Stoffen im Fußboden geschlossen worden war, hatte Beate B. die Kündigung erhalten. In dieser Zeit soll die ehemalige Leiterin den Wichern-Vorstand Kai Stähler beschuldigt haben, sich durch Untätigkeit in der Angelegenheit der Körperverletzung schuldig gemacht zu haben. Dass er untätig war, bestritt Kai Stähler in der Verhandlung. "Ich habe nie verstanden, warum ich als Gegenspieler wahrgenommen worden bin", sagte er am Donnerstag, "sondern ich sitze ja eigentlich im gleichen Boot." Er sei im Dezember selbst aktiv geworden.

Aus seiner Sicht sei, "sicher von beiden Seiten", keine Ebene für die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses vorhanden, unterstrich Rechtsanwalt Goetz Lipinsky. Er vertrat die beklagte Wichern Diakonie. "Das sehen wir nicht so", entgegnete Rechtsanwältin Antje Gollnisch für Beate B. Die Kita "Hilde Coppi" werde saniert, somit seien die Probleme aus der Welt geschafft und ihre Mandantin würde nicht mit Vorstand Kai Stähler zusammen in einem Büro arbeiten.

Die Auflösungsgründe, sagte sie, "greifen aus meiner Sicht nicht". Die Klägerin könne auch nicht für das Verhalten ihres Mannes verantwortlich gemacht werden. Dieser soll im Namen seiner Ehefrau eine E-Mail an den Arbeitgeber geschickt haben, in einem, nach Auffassung des Gerichts, "unangemessenen und falschen Ton". Auch angebliche Bedrohungen und eine Arbeitsverweigerung vonseiten der Leiterin wurden diskutiert.

Am Ende einigten sich die Parteien auf einen Vergleich. Der beinhaltet eine ordentliche Kündigung von Beate B. zum 31. Januar, die Ausstellung eines Arbeitszeugnisses und 9000 Euro Entschädigung. Des Weiteren erklärte die Wichern Diakonie, die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Kündigung nicht weiter aufrecht zu erhalten.

Die ehemalige Kitaleiterin muss sich nun einen neuen Job suchen.