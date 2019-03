Ohne Clown Kaily geht gar nichts

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Chancen auf eine MOZ-Osterfete bei sonnigem Wetter stehen in diesem Jahr gut. Ostern fällt auf die zweite Aprilhälfte. Damit sollte das Fest nicht wieder einem plötzlichen Wintereinbruch zum Opfer fallen wie 2018. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Zum 22. Mal laden der Tierpark Angermünde mit dem Tierparkförderverein, das Angermünder Bildungswerk und die Märkische Oderzeitung am Ostersonntag alle großen und kleinen Leute zu einer stimmungsvollen Party ein. Für viele Familien ist die MOZ-Osterfete seit mehr als zwei Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel zum ersten großen Fest im Jahr. Die Kleinen können sich nicht nur auf Schokoladenosterhasen freuen, sondern auch auf den richtigen Osterhasen, der sie am Eingang verteilt. Und nach dem Winter können die Besucher von nah und fern den Tieren in den Gehegen und Anlagen wieder einmal einen Besuch abstatten.

Die Jugendlichen der Berufsvorbereitung im Angermünder Bildungswerk sorgen auch diesmal dafür, dass hunderte frische Hühnereier gekocht und gefärbt werden. Sie betreuen auch wieder die verschiedenen Wettspielstationen für die Kinder, an denen es schöne Preise zu gewinnen gibt, die am Ende des Festes übergeben werden.

Auch das kulturelle Programm der 22. MOZ-Osterfete steht bereits, verrät Melanie Stodtmeister, Vorsitzende des Tierparkfördervereins. DJ Bernd Winkler wird an diesem Tag durch das Programm führen und für die nötige Technik sorgen. Natürlich ist auch wieder Clown Kaily dabei, ohne den bei MOZ-Osterfeten gar nichts geht. Mittlerweile kommen die Kinder, die er in der Anfangszeit mit seinen Späßen erfreut hat, schon mit ihrem eigenen Nachwuchs in den Tierpark. Das Schlagerduo Kerstin und Gregor wird diesmal nicht auf der Tierparkbühne singen. "Dafür haben wir den Unterhalter Eugen Krause eingeladen. Der kann alles", sagt Melanie Stodt-­meister. Vom Schnellzeichner Egon können sich die Gäste auf Papier bannen lassen. Dafür hat die Wohnungsgenossenschaft Uckermark als Sponsor gesorgt.

Die Angermünder Jugendfeuerwehr ist mit Technik, einigen Spielen und vielen Informationen auf dem Spielplatz anzutreffen. Hier ist auch ein Stand des Landjugendhofes Crussow zu finden, an dem Mädchen und Jungen Nistkästen bauen und andere Holzarbeiten anfertigen können.

Hobbyfalkner Ralf Rindt ist mit seinem Falken Thor dabei und wird den Besuchern gern mehr über die Haltung und den Schutz dieser Vögel berichten.

Die Reitpension Grundwald aus Herzsprung ermöglicht Ponyreiten. Die Mädchen und Jungen können auf einer Strohburg toben und sich schminken lassen. In der Zooschule kann unter dem Motto "Kleine Tiere ganz groß" mikroskopiert werden. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt wieder die UM Fleisch und Wild GmbH.

Auch die Tiertaufe steht wie immer auf dem Programm. Namensvorschläge können am Ostersonntag abgegeben werden. In jedem Frühjahr werden im Angermünder Tierpark Zwergziegen geboren. Die ersten beiden kamen vor zwei Wochen zur Welt. Blacky und Hennes sind wie im vorigen Jahr Eltern eines braunen und ein schwarzen Zickleins geworden. Die vierbeinigen Täuflinge, für die zu Ostern Namen gesucht werden, befinden sich jetzt allerdings noch im Bauch ihrer Mütter. Jeden Tag kann es mit der Geburt losgehen. "Deshalb haben wir derzeit das Streichelgehege abgesperrt", erklärt Tierparkleiter Dennis Sonnenberg.

Auch der Tierpark selbst soll sich zu Ostern im schönsten Frühlingskleid präsentieren. Die Natur sprießt bereits. Gerade wurden die Wurzeln der umgeknickten oder gefällten Bäume abtransportiert. Am 13. April sind wieder alle Uckermärker aufgerufen, sich am Arbeitseinsatz zu beteiligen.