Alte Meister als Vorbild für junge Maler

Erinnerungen im 21. Jahrhundert: Die Künstlerin Annett Schauß stellt Bilder einer Lerngruppe des Paulus-Praetorius-Gymnasiums vor: Die dargestellten Objekte spiegeln Kindheitserfahrungen wider. Die stimmungsvollen Bilder des Memoiren-Projekts sind in den kommenden Monaten in der St. Marienkirche zu sehen. © Foto: Sergej Scheibe

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert in der Bernauer St. Marienkirche und 26 Bilder von Schülern des Paulus-Praetorius-Gymnasiums können sehr viel miteinander zu tun haben. Es geht um Lebenserfahrungen, Erzählungen und um die Erprobung historischer Maltechniken.

In einem Schaukasten vor einem Pfeiler in der Marienkirche werden die Arbeitsschritte dargestellt, wie frühere Maler ihre Meisterwerke schufen – zum Beispiel die Emporenmalerei in der Marienkirche. Diese alten und bewährten Maltechniken bei eigenen Bildern selbst anzuwenden, bildete die künstlerische "Versuchsanordnung" für eine Schülergruppe der zehnten Klassenstufe des Paulus-Praetorius-Gymnasiums in Bernau. "Es sind fantastische Stimmungsbilder entstanden, die Szenen zum Leben erwecken, die die Schüler selbst bewegen", sagt Annett Schauß, die als künstlerische Projektleiterin gemeinsam mit der Kunstlehrerin Vera Gericke die Schüler bei ihrer Erforschung alter Maltechniken unterstützten. Realisiert wurde das Vorhaben einmal mehr im Rahmen des von Sabine Voerster organisierten Projekts "Künstler für Schüler" vom Infopunkt Kunst, dem Netzwerk für Bildende Kunst im Landkreis Barnim.

Während des Projektes haben die Schüler die einzelnen Etappen der Bildentstehung nachgearbeitet. Dazu gehörten die Vorbereitung des Bildträgers aus Holz und dessen Grundierung – zum Teil unter Verwendung strukturierenden Quarszandes. Beim Malen wurden Farbschichten aus Pigmenten und Acryllasur aufgebracht. Schließlich erhielten die Bilder eine Schutzschicht aus Firnis, um die Oberfläche gegen Umwelteinflüsse widerstandfähig zu machen.

Das Projekt – es ist bereits das vierte, das unter dem Titel "Raum und Geschichte" mit schülern des Paulus-Praetoirus-Gymnasiuims durchgeführt wurde – ist keineswegs auf die Erkundung technischer Fertigkeiten beschränkt. "In den Bildern geht es um das große Thema Memoiren – in diesem Fall um Erinnerungen und Erfahrungen, die die Schüler in ihrem eigenen Leben, in ihrer Kindheit gemacht haben", beschriebt Annett Schauß die Aufgaben Stellung. Anregungen dafür liefert wiederum ein Gemälde aus der Marienkirche, das Tafelbild "Christus als Sieger über Tod und Verdammnis". Das Bild entstand 1588 und war von Paulus Praetorius, dem Namensgeber des Gymnasiums der Schüler, für seine Eltern gestiftet worden. Der Kunstwissenschaftler Ernst Badstübner, so Annett Schauß, plädiert dafür, dass der Maler des Bildes aus dem Umkreis von Cranach dem Jüngeren stammt.

Im Mittelpunkt dieses Bildes ist Christus als Sieger über Tod und Teufel zu sehen. Um ihn herum sowie im Hintergrund aber sind seine Lebensstationen sowie Ereignisse aus der christlichen Religionsgeschichte dargestellt. Dazu gehören die Vertreibung aus dem Paradies, der Kampf von David gegen den Riesen Goliath, Moses mit den Gesetzestafeln, die Kreuzigung von Jesus und Christi Himmelfahrt.

Vor diesem Hintergrund einer Abfolge bildlicher Darstellungen entwickelten die Schüler ganz eigene Bildideen. "Die Arche. Im Winterregen von Bernau" lautet der Titel des Gemädles von Lusie Katharina Selbach. "Bäume der Lyrik" zeigt Viona Bingel. "Goldene Nähe und graue Ferne" stellt Caroline Dahms dar. "Gefangen in Erinnerung" nennt Milena Olschock das Bild eines Harlekins. Den "Tanz durch die Kindheit" stellt Luca Bluhme dar. "Der Herbst beim Wikingerfreund" überschreibt Flynn Rüffle schließlich seine Arbei.

Zu sehen sind auf den Bildern im Vordergrund insbesondere Erinnerungsstücke, Kinderschuhe, Spielzeug oder auch Comicfiguren, Bücher, Einbände und vieles mehr. Dahinter eröffnen sich – so die Idee zum Bildaufbau – Natur- oder Stadtlandschaften als Aussichten. Mitunter wurde zur Gestaltung von Bilddetails Gold aufgelegt, unter Verwendung von Goldblättern aus dem Restaurierungsbedarf. Auch durch Farbmischungen und -auftrag entstanden äußerst plastische und auch altertümliche Wirkungen.

Die Titel gaben die Schüler ihren Bildern erst nach dem Malen, um den Sinn der Bilder zu erklären, sagt Annett Schauß. Auch vor dem Malen standen zunächst Gedankenspiele. Auf dünnem Papier haben die Schüler ihre Ideen aufgeschrieben und diese als kleine Briefe an die Betrachter collagenartig auf dem Maluntergrund eingefügt. "Leben ist Produkt", heißt es zum Beispiel. "Man muss mitdenken", sagt Annett Schauß, "es sind Rätsel für den Betrachter."

Die Ausstellung der Schülerbilder wird beim Frühlingsempfang der Stadt Bernau in der Marienkirche am Dienstag und dann viele Monate zu sehen sein. Das Künstlerprojekt wurde vom Landkreis Barnim und der Stadt Bernau gefördert.