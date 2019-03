Kummersdorfer ersehnen Klarheit

Fliegendes Auge: Die Landung des Polizeihubschraubers am Ortseingang sorgte jedes Mal für Aufsehen. An Bord befindet sich eine Spezialkamera, die für die Spurensuche verwendet wird. © Foto: Jörg Kühl

Jörg Kühl

Kummersdorf Auch am Freitag hat eine Hundertschaft der Polizei, unterstützt durch Hundeführer aus Sachsen und Mecklenburg, in den Wäldern um Kummersdorf nach der vermissten Rebecca gesucht. Im Ort hofft man auf ein Ende der quälenden Ungewissheit.

Im Ortskern von Kummersdorf bekommt man von dem Einsatz der Hundertschaft im Wald Richtung Wolzig kaum etwas mit. Dann und wann rollt ein Polizeiauto durch die Hauptstraße, die Autos der Kripo erkennt man höchstens, wenn sie mit aufgepflanztem Blaulicht passieren. Was aber permanent an den Einsatz erinnert, ist das entfernte Dröhnen des Hubschraubers. Dann und wann landet er, um betankt zu werden, oder um Spezialisten aufzunehmen. Rein aus technischem Interesse hält Frank Selle aus Kummersdorf, der gerade mit dem Auto unterwegs ist, an, um sich den Hubschrauber von Nahem anzusehen.

Die verzweifelte Suche nach der 15-jährigen Rebecca belastet ihn, wie viele andere im Dorf. Dass die Polizei fündig wird, hofft er, hält es jedoch für schwierig. "Dort gibt es Kuhlen, Verstecke und einen alten Schießstand der GST." Ganz ähnlich sieht es Hans-Jürgen Barthel, der den Wald häufig mit seinem Labrador durchstreift. Die Suche in diesem unübersichtlichen Gelände gleiche der Suche einer Nadel im Heuhaufen. Außerdem gebe es "viele leere Buden".

Als nachmittags der Schulbus im Kummersdorf erscheint, wirkt das sonst sehr ruhige Dorf ein wenig belebter. Einige Eltern und Großeltern holen ihre Kinder von der Bushaltestelle ab, begleiten sie nach Hause. So auch Simone Mücke, die ihre sieben Jahre alte Enkeltochter in Empfang nimmt. "Wir sind heute erst vom Urlaub zurückgekommen. Sie habe in den Medien von dem Polizeieinsatz erfahren, der sich vor ihrem Ortsschild abspielt. Als Eltern und Großeltern fühle man mit den Angehörigen des vermissten Mädchens mit, so die Kummersdorferin. Auch Karsten Wichert zählt zu den Elternteilen, die ihre Kinder vom Bus abholen, seine Tochter ist neun Jahre alt. Er wünscht sich ein "Ende der Spekulationen" um den Aufenthaltsort des vermissten Mädchens.

Sylvia und Heiko Uhlich, die demnächst von Berlin nach Kummersdorf umziehen wollen und daher häufig zwischen beiden Orten mit dem Auto pendeln, haben an der Autobahnabfahrt Friedersdorf Polizisten mit Hunden gesehen. "Klarheit" erhofft sich Heiko Uhlich für die Angehörigen nun.

"Der Hubschrauber landet immer fast in meinem Vorgarten zum Tanken", erzählt "Marco", der mit seinem elfjährigen Sohn Maximilian den Hund ausführt. Er selbst gehe immer aufmerksam durch den Wald, jetzt aber ganz besonders, so der Vater dreier Kinder. Als ehemaliger Berliner kann er nachvollziehen, warum der Täter womöglich die Ausfahrt Friedersdorf angesteuert hat: "Richtung Osten ist es ja die erste Ausfahrt, die wirklich in die Natur führt."