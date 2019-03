Intensive Suche nach Mietern

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bauarbeiten am Bahnhof beginnen voraussichtlich im April. Mit dem Eltern-Kind-Zentrum "Gioco" und dem der Selbsthilfekontaktstelle stehen zwei Nutzer fest. Ob ein Bürgerbüro hinzukommt ist noch ungewiss.

"Wenn am 14. März die Stadtverordnetenversammlung alle Vergaben zum Bahnhof beschließt, kann es bald losgehen", sagt Quartiersmanagerin Irmgard Roth. Wegen der bevorstehenden Bauarbeiten ist sie mit ihrem Büro nicht, wie angekündigt, am 28. Februar in den Bahnhof zurück gezogen, sondern bleibt in der Wasserstraße 18 des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ). "Wir brauchen das Büro zurzeit nicht", ergänzt Irmgard Roth ihrer Funktion als VFBQ-Geschäftsführerin. Dort hält sie dienstags und donnertags Sprechstunden als ehrenamtliche Quartiersmanagerin und nimmt Anfragen und Anregungen für das Gebiet entgegen, das sich von der Altstadt bis zum Bahnhof zieht. Vor allem Sauberkeit und Ordnung lassen zu wünschen übrig, weiß sie aus vielen Gesprächen.

Zum Bahnhofsfest am 1. Mai werde es Einschränkungen geben, da das Bahnhofsgebäude eingerüstet ist und nicht alle Flächen wegen der Materiallagerungen nutzbar sein werden, kündigt Irmgard Roth an. Für den Bahnhof hat die Stadt Fördermittel aus dem Soziale-Projekte-Programm erhalten. Ingesamt 1,5 Millionen Euro sind für den Bahnhof, die Landgrabenpromenade sowie den Skater- und Freestylerpark vorgsesehen.

Irmgard Roth ist froh darüber, das zwei Nutzer des Bahnhofs feststehen: das Eltern-Kind-Zentrum "Gioco" der Sozialpädagogischen Institutes (SPI), das jetzt in der Königstraße in Höhe der Stadtbrücke zu finden ist, sowie die Selbsthilfekontaktstelle des VFBQ, die seit vielen Jahren im Haus der Begegnung, Ringstraße 1, zu finden ist. Beiden steht dann mehr Platz zur Verfügung.

"Die Volkssolidarität bleibt im Haus der Begegnung, die kriegen wir hier nicht mehr unter", sagt Irmgard Roth. Denn beide Einrichtungen werden auch Räume im Bahnhof gemeinsam nutzen. Die zwei Institutionen teilen sich den Platz links vom Haupteingang des Bahnhofs. Für den Bereich rechts davon wolle die Stadt ein drittes Interessensbekundungsverfahren starten, kündigt Irmgard Roth an. ZweiAusschreibungen, die das Ziel hatten, einen Betreiber für eine Gaststätte zu finden, seien gescheitert. Diesmal solle jeder gehört werden, der ein schlüssiges Konzept vorlegt. Es könne ein Träger der Jugendarbeit sein, der einen Jugendklub eröffnet, ein Bildungsträger, der Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche anbietet, eine Kreativ- oder Malstube oder ein Repair-Café wie in Eberswalde. Die Quartiersmanagerin kann sich auch gut einen Bürgerbüro vorstellen, wo Fragen aller Art beantwortet werden ­– von der Benutzung des Fahrkartenautomatens auf dem Bahnsteig bis Fragen zur Stadt. Künftig will sie draußen den Kontakt zu den Bürgern suchen.