Gemüse des Jahres mit Jubiläum

Ulf Grieger

Manschnow (MOZ) Der Anbau der zum "Gemüse des Jahres 2019/20" erklärten Gurke hatte insbesondere durch holländischen Einfluss vor 100 Jahren seinen Aufschwung genommen. In Manschnow erfolgt der Anbau seit 30 Jahren als Hydrokultur.

Auf die 7200 Jungpflanzen aus Schwante, die am Donnerstag den Gartenbaubetrieb Fontana erreichten, warteten bereits lange Reihen vorbereiteter Steinwollbetten für die Wurzeln. An Strippen, die bis zur Decke des 6000 Quadratmeter großen Gewächshauses reichen, werden die Pflanze rankeln. Die Steinwolle, manche bekommen auch ein Bettchen aus Kokosfasern, wird die Pflanzen bis zu Sommer mit dem Schichtenwasser versorgen, das der Gartenbaubetrieb aus dem eigenen Brunnen holt. Wasser, Licht und Wärme sind die entscheidenden Faktoren zum Gedeihen der Gurken, erklärt Klaus Henschel, Chef von Fontana und Vorsitzender des Gartenbauverbandes Brandenburgs. Heutzutage wird das per Computer exakt gesteuert.

Das Gewächshaus wird jetzt 30 Jahre alt. Genau so lange arbeiten die Manschnower auch mit Hydrokulturtechnik. "Um dafür eine große Fläche unter Glas zu haben, hatte man 1989 jeweils 300 Quadratmeter große Häuser aus Genschmar und Kietz abgebaut." Es handelt sich um DDR-Nachbauten des in den Niederlanden entwickelten "Venlo-Typs".

Der Einfluss aus den Niederlanden war beim Gurkenanbau schon immer stark. Davon berichtet Hermann Heinrich Freudenberger in seinem Kapitel "Die Landwirtschaft im Oderbruch" im 1934 erschienenen II. Band des Oderbruch-Buches. Vor 100 Jahren waren die holländischen Gemüseproduzenten die Hauptlieferanten für Frischgemüse für Berlin, schreibt er. Mit der Bildung der "Brandenburgischen Frühgemüsezucht- und Verwertungsgenossenschaft" in Gorgast entwickelte sich aber das Oderbruch zum wichtigsten Lieferanten für den wachsenden Berliner Frühgemüsemarkt. 1927 wurden rund 750 000 Frühtreibhausgurken nach Berlin geliefert. 1929/30 erntete man in der Gorgaster Genossenschaft rund zwei Millionen Glashausgurken und 77 300 Pfund Freilandgurken. In Gorgast produzierten die Betriebe Lenz, Lehmann, Weber, Weinhold, Wollank und Hienrich. In Manschnow waren es Spranger, Mache, van Spronsen, Bredow, Bardeleben und Greuling. In Werbig zudem Grobben, Batenburg, Wiesemann und van Spronsen. Letzterer, darüber schreibt Annemieke Hendriks in ihrem 2017 erschienenen Buch "Tomaten", gehörte zu den Pionieren des großflächigen Gurkenanbaus unter Glas im Oderbruch.

Klaus Henschel nennt vor allem die Größe der Anlagen als Innovation van Spronsens. Damit konnten die Anbaubetriebe den großen Bedarf decken; da lohnten sich Transport- und Lohnkosten. Dass die Arbeit in den alten Gewächshaustypen schwer war, hat Klaus Henschel noch selbst erfahren. Sein Vater hatte eine Gärtnerei bei Wilhelmsaue. Auch die LPG-Gewächshäuser auf Erdbasis waren nicht viel breiter als drei Meter. Da musste im Frühjahr der Stalldung per Schubkarre reingebracht werden. Zusammen mit Torf und anderen Zusatzstoffen. Die unbefestigten Wege wurde mit Fließbandbänder aus Tagebauen stabilisiert.

Im Studium hatte sich Henschel mit Versuchen des Gurkenanbaus auf Hydrokultur beschäftigt. Die Umsetzung dieser Erkenntnisse begann dann vor 30 Jahren. Bei Fontana ist man bestrebt, das System nicht nur zu perfektionieren, sondern auch nachhaltig zu produzieren. So kommen die Gurken dort nicht in Folien. "Nur frische Gurken schmecken", ist Henschel überzeugt.