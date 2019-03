Rote Nelken erhalten Hausverbot

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Es ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Frauentages: Am 8. März ziehen Mitglieder der Stadtfraktion Die Linke durch das Rathaus und verteilen rote Nelken. In diesem Jahr wurde ihnen das untersagt. "Weil dadurch Stadtverordnete sich informieren könnten, wie die Mitarbeiter sich fühlen", äußerte Fraktionsvorsitzender Stephan Wende in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend seine Vermutung. Wenn man verhindern wolle, dass jemand mit den Rathausmitarbeitern ins Gespräch komme, entgegnete Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ), warum gelte das "angebliche Hausverbot" dann nur am 8. März.

Zwei Gründe nannte Rudolph für das Verbot des Nelkengrußes in der Verwaltung: "Im Sinne der Gleichbehandlung müssten wir jeder Fraktion die Möglichkeit einräumen, dass sie ins Rathaus kommt". Und: Die Verwaltungsführung hätte bei der Nikolaus-Verteilaktion durch die Linken den Eindruck gewonnen, "dass in stundenlangem Umfang das Haus lahmgelegt wurde".

Durch die Aktion am 6. Dezember wurde durch Wende öffentlich, dass sich Bewerber auf Führungspositionen in der Stadtverwaltung einem psychologischen Test unterziehen müssen.

Am Donnerstag sorgte ein weiteres Signal aus dem Rathaus bei Wende für Gesprächsbedarf: Zu Beginn der Sitzung erkundigte sich der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Uwe Koch (CDU), ob den anwesenden Mitgliedern ein von ihm weitergeleiteter Brief zugegangen sei. Koch habe das anonyme, mit "Mitarbeiter der Stadt Fürstenwalde/Spree (die bisher gerne für ihre Stadt gearbeitet haben)" unterzeichnete Schreiben in seinem Briefkasten gehabt und entsprechend des Adressats "Alle Mitglieder der SVV" dem Gremium zur Verfügung gestellt. Der MOZ liegt der Brief vor, dessen Inhalt Wende in der Sitzung andeutete: Demnach hätte Rudolph "sein persönliches Misstrauen den Mitarbeitern gegenüber zum Ausdruck gebracht". "Wie ist ihrer Meinung nach die Stimmung", wollte Wende wissen. Öffentlich wollte sich Rudolph nicht äußern: "Es handelt sich um ein internes Schreiben", begründete er. "Stadtverordnete gelten in ihrer Funktion als Bestandteil der Verwaltung." Im nicht öffentlichen Teil, sagt Koch auf Nachfrage, sei man dann nicht mehr dazu gekommen, über den Brief zu sprechen, "weil die Diskussion um den Pachtvertrag der BSG Pneumant ausgeufert ist".

Am Freitagvormittag fand sich weder von roten Nelken im Rathaus eine Spur, noch führte eine zum anonymen Briefeschreiber. Sie wisse nichts von einem Schreiben, sagte eine Mitarbeiterin im Bürgerbüro. Er kenne den Verfasser nicht, hieß es von einem anderen Mitarbeiter.