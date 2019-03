red

Mittelmark Es ist wieder soweit! Aufgerufen wird zur Teilnahme an der 48-Stunden-Aktion der Landjugend im Land Brandenburg vom 3. bis 5. Mai. Die Aktion findet bereits zum 22. Mal statt. Sei auch Du dabei und melde Dich und Deine Gruppe an.

Landesweit packen an dem Wochenende viele hundert Kinder und Jugendliche an und engagieren sich mit einer selbstgewählten Aufgabe für ihr Dorf oder ihre Stadt und werden dabei vielfach von Erwachsenen unterstützt. Von Jugendclub bis Sportverein, von Feuerwehr bis Schule, von Kirchengemeinde bis Naturschutzorganisation – eingeladen sind alle, die Lust haben, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen und ihr Umfeld ein Stück weit lebenswerter zu machen, zum Beispiel durch Renovierungs- und Aufräumaktionen. Aber auch Nachbarn kann im Rahmen eines Projektes geholfen oder aber ein eigener Tag der offenen Tür gestaltet werden. Ideen und Tatendrang sind keine Grenzen gesetzt.

Alle teilnehmenden Gruppen erhalten für ihren Einsatz am Aktionswochenende einen Pokal, Urkunden sowie weitere nützliche kleine Überraschungen. "Dafür organisieren wir Besuche aller Gruppen vor Ort durch unsere mobilen Teams am 4. Mai. Lediglich die korrekte Angabe von Kontaktdaten und Erreichbarkeit sind hierfür im Vorfeld und am Aktionswochenende nötig."

Ausführliche Informationen zur Aktion und die Anmeldemöglichkeit finden Interessierte auf der Homepage www.48h.bbl-online.com. Anmeldeschluss ist am 25. April, Punkt 12.00 Uhr. Als Ansprechpartnerin für Fragen rund um die 48-Stunden-Aktion steht Christina Kaps zur Verfügung. Sie ist telefonisch unter der 0172.1373548 und per E-Mail 48h@bbl-online.com erreichbar.