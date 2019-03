Bürgergarten braucht neuen Träger

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Für den Bürgergarten Oranienburg wird ein neuer Träger gesucht. Nach vier Jahren läuft Ende Dezember die Trägerschaft des Evangelischen Bildungswerks aus. Das sei von Anfang an so geplant gewesen, sagt dessen Vorsitzender Henning Schluß.Seit der Bürgergarten im Sommer 2015 im Hof des Eltern-Kind-Treffs startete, hat er eine gedeihliche Entwicklung genommen. Mit dem Umzug in eine Kleingartenparzelle am Fischerweg gab es deutlich mehr Platz. Inzwischen gärtnern mehr als 30 Gruppen, Familien und Einzelpersonen mit, bauen Gemüse und Blumen an, treffen sich zu Gemeinschaftsaktionen und Festen. "Der Garten wird sehr gut angenommen und hat sich auch zu einer Bildungslandschaft entwickelt", sagt Henning Schluß. Die Förderung durch das Bundesprogramm "Demokratie leben!" laufe Ende des Jahre nach vier Jahren aus. "Wir haben eine Perspektive entwickelt", sagt Schluß. Der Bürgergarten könne aber nicht sich selbst überlassen werden, sondern brauche die "führende Hand" eines Trägers, das könne auch ein neugegründeter Verein sein. Für Förderungen, Veranstaltungen und Anträge ist eine institutionelle Trägerschaft notwendig. Es sei nun Zeit, eine neue Struktur zu finden, so Schluß. Er habe bereits mit Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) über neue Ideen beraten. Er könne sich vorstellen, dass zum Beispiel der Märkische Sozialverein den Garten übernimmt. Wichtig sei, dass es weiterhin eine hauptamtliche Stelle im Garten gebe und dass das Förderprogramm "Demokratie leben!" entfristet werde.

Der Oranienburger Joachim Richter-Geißler kümmert sich um Garten und Veranstaltungen und leiste dabei "hervorragende Arbeit", so Henning Schluß. Eine weitere Stelle musste nach zwei Jahren gestrichen werden, weil der Unterausschuss des Kreistages zur Vergabe der Demokratie-leben-Förderung den jährlichen Zuschuss für den Bürgergarten auf 10 000 Euro gegen dessen Bitten halbiert hatte.

Der Garten habe sich dennoch gut entwickelt, sagt Schluß und erinnert an Veranstaltungen mit Brandenburgs Stasi-Beauftragter Maria Nooke oder mit dem damals gerade erst vorgestellten neuen Gedenkstättendirektor Axel Drecoll, der am Fischerweg mit Schluß und Studierenden aus Wien über Erinnerungspädagogik diskutierte. Im Garten wurde mit Schulklassen, Kita-Gruppen und Geflüchteten gegärtnert. Der Ort besitze eine integrative Funktion für Oranienburg, sagte Schluß. Der Standort am Fischerweg sei sehr gut. Die Stadt unterstützt den Bürgergarten mit dem Erlass der Parzellenpacht sowie der Übernahme des Winterdienstes und von Versicherungskosten. Langfristig ist der Standort jedoch bedroht. Die Verwaltung will das Gebiet zwischen Fischerplatz und Pferdeinsel als Fischerkiez entwickeln. Dazu soll es eine Machbarkeitsstudie geben. Doch der Plan liegt vorerst auf Eis beziehungsweise in der Schublade der Stadtplaner.

Dennoch spricht Bürgermeister Alexander Laesicke vom Bürgergarten am Fischerkiez bereits in der Vergangenheitsform. "Der jetzige Standort war ja aber ohnehin zeitlich befristet, weil der Fischerkiez ja neu beplant werden soll", sagte Laesicke auf Anfrage. Außerdem teilte er mit: "Projekte wie der Bürgergarten leben eben von den Bürgerinnen und Bürgern, die sie gestalten und stützen. Das kann man nicht von oben verordnen. Dafür muss man dann auch damit leben, dass solche Projekte auch mal enden. Falls es neue Ideen dafür gibt, wird die Stadt das unterstützen, wo es möglich ist."