Designer-Lack schmückt Bücherbus

Dürfen die ersten Bücher in die leeren Regale sortieren: Mathes, Moritz, Helene und Lennard (vorn, von rechts) von der Grundschule am Fasanenwald aus Neuzelle. Ihre Klassenkameradinnen Mia und Elena (von links) probieren die gemütliche Sitzbank aus. © Foto: Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Seine weiteste Reise hat der neue Bücherbus des Landkreises vermutlich schon hinter sich: Aus Finnland kommt die 12,5 Meter lange Spezialanfertigung. In Mintgrün lackiert, mit Kindermotiven verziert, rollt der Bus bald durch die Region. In Fürstenwalde wurde er übergeben.

"Die ist viel cooler als die alte, die sieht so schön neu aus." Der achtjährige Mathes (8) muss nicht lange überlegen, welche der beiden Fahrbibliotheken des Landkreises er besser findet. Es ist Freitagmorgen und die beiden Busse stehen direkt hintereinander auf dem Gelände des Archiv, Lese- und Medienzentrums in Fürstenwalde. Der rote ist 20 Jahre alt, hat 425 338 Kilometer auf dem Tacho, ist Innen dunkler und etwas abgenutzt. Der mintgrüne ist nagelneu, verfügt über eine Lese-Bank, ist klimatisiert und ganz sauber. "Er ist auch besser gestaltet, weil Kinder drauf sind, die lesen", ergänzt Lennard (9).

Die Jungen lernen an der Grundschule am Fasanenwald in Neuzelle. Um 7.30 Uhr sind sie mit ihren Klassenkameraden dort losgefahren, um den neuen Bücherbus stellvertretend für alle anderen Leser "in Besitz" zu nehmen. "Die Einweihung einer Fahrbibliothek kommt nicht so oft vor", hebt Landrat Rolf Lindemann hervor.

Die bauliche und technische Planung für das Gefährt erfolgte in Finnland, bei der Firma Kiitokori. Rund 485 000 Euro hat es gekostet. "Gut investiertes Geld", sagt Lindemann. Denn das Lesen von Büchern habe gerade in Zeiten der digitalen Medien einen besonderen Stellenwert. Es sei "Lernen durch Begreifen". Bei einem Buch bestimme jeder selbst, in welcher Geschwindigkeit er Informationen aufnehme, wie stark er sich hineindenke in Figuren. "Lesen ist ein sinnliches Erlebnis", fasst Lindemann zusammen.

Ein Erlebnis für die Sinne ist auch die Außenhaut der Fahrbibliothek. In Bücher vertiefte Kinder, gemütlich an ihre Eltern gekuschelt, oder Seite an Seite mit Tieren, zieren die eine Wand. Abbilder des Fürstenwalder Doms, der Beeskower Burg und des Eisenhüttenstädter Stahlwerks die andere. Grafikerin Mirjam Dumont gestaltete alles. Die rund 15 000 Euro dafür steuerte die Sparkasse Oder-Spree bei.

"Der Bus ist eine Attraktion, er hat einen hohen Wiedererkennungswert", freut sich der Landrat. Seine erste Reise führe zur Buchmesse nach Leipzig: "Das ist ein toller Werbeträger für uns, für das Buch, für das Lesen". Ab April tourt das Fahrzeug regulär durch den Kreis. "Es ist auch eine soziale Aufgabe, wenn er aufs Land fährt, zu älteren Menschen", erklärt der Landrat.

Das Angebot soll künftig ausgebaut werden. Wer einen Fischereischein beantragen wolle, könne sich das Formular im Bus holen. Wenn es bauliche Fragen gebe, könne ein Mitarbeiter aus dem Bauordnungsamt mitfahren und sie beantworten. "Wir wollen unseren Bürgerservice erweitern", fasst Lindemann zusammen. Und perspektivisch könne er sich sogar einen mobilen Medizinservice vorstellen. "Ich habe mich mit dem Hersteller unterhalten, die bieten so etwas an." In der Prioritätenliste für den Haushalt stehe dieses Vorhaben aber noch nicht. "Man müsste so ein Mobil an ein medizinisches Versorgungszentrum anschließen und könnte auch die Telemedizin nutzen", blickt der Verwaltungschef voraus.

Noch ist das Zukunftsmusik. Erst einmal können sich die rund 1000 Dauernutzer der Fahrbibliothek über mehr Komfort freuen. Und die Mitarbeiter. "Das Fahren ist viel angenehmer, denn der Bus hat gefederte Sitze", weiß Edgar Bunde, der seit fast 20 Jahren mit der Fahrbibliothek unterwegs ist. Auch die beiden höhenverstellbaren Tresen, die Klimaanlage und die PC-Arbeitsplätze erleichtern ihm seine Tätigkeit. Rund 25 000 Kilometer waren er und seine vier Kolleginnen 2018 mit der Fahrbibliothek unterwegs.

"Der alte Bus ist jetzt abzugeben, wir suchen Interessenten", sagt Marina Aurich, Leiterin des Archiv, Lese- und Medienzentrums. Aktuell gibt es fünf Fahrbibliotheken im Land Brandenburg, deutschlandweit sind es knapp 100.