Der Herr tat wohl ein Werk an ihm

René Wernitz

Milow (MOZ) Auf kollektive Trauer am Karfreitag folgt zwei Tage später gemeinschaftliche Freude. Die Christenheit feiert die Auferstehung Jesu. Wie zu Weihnachten, dem Geburtsfest des Heilands, steigt nicht nur bei Gläubigen die Spendenfreude. Das hat Tradition. Einer dessen karitatives Herz wohl ganzjährig schlug, war der Unternehmer Carl Bolle (1832-1910).

Er war ein Mann, den sogar die Banken in Berlin mochten. Denn Bolle zahlte aus Glaubensgründen seine Schulden baldmöglichst zurück, wie es auf Wikipedia steht. Der gebürtige Milower war ein evangelischer Christ, der sich der 1892 bis 1894 gebauten Heilandskirche in Berlin-Moabit offenbar sehr verbunden fühlte. Laut Wikipedia-Beitrag über die Kirche mit ihrem 87 Meter hohen Turm stiftete die Firma Bolle drei Glocken, die noch heute erhalten sind. Ab 1887 bewohnte der Chef eine Villa auf dem Grundstück Alt-Moabit 98-103.

Im Westhavelland ist der Großunternehmer durch eine Villa bestens bekannt, die er in seinem Geburtsort Milow hatte errichten lassen. 1891 wurde sie zum Erholungsheim. Sicher ganz im Sinne ihres Bauherren dient sie heute als Jugendherberge. Denn zu Bolles Lebzeiten durften sich die Kinder seiner Angestellten in unmittelbarer Wassernähe erholen.

Der Wahl-Berliner wusste aus eigenem Erleben, wie gut das westliche Havelland tun konnte. Etwa 20-jährig war Bolle, der damals noch ein Maurergeselle war, auf Wanderschaft gegangen, die ihn bis nach Budapest führte. Er erkrankte dort schwer. Nach seiner Rückkehr wurde er durch seine vermutlich in Rathenow lebenden älteren Schwestern gesund gepflegt. Eltern hatten die Geschwister nicht mehr. Der 15 Jahre ältere Bruder in Milow war einst der Vormund gewesen, gegen dessen Willen Bolle auf Wanderschaft gegangen war.

Vermutlich war der junge Carl jemand, der sich nicht alles vorschreiben lassen wollte. Mit dem lieben Gott stand er womöglich ob des frühen Todes der Eltern auf Kriegsfuß. Der Vater war in der Havel ertrunken, die Mutter starb nicht lange danach. Da war Carl noch ein kleiner Junge gewesen.

Laut Wikipedia bewirkte das neue Milower Pfarrerehepaar Esche eine Wendung im Leben des erwachsenen Carl Bolle. Aus einem Brief wird der Pfarrer mit den Worten zitiert: "Er fing nun an, die lange vernachlässigte Heilige Schrift und daneben passende Erbauungsbücher zu lesen, sodann die Gottesdienste fleißig zu besuchen und über die gehörten Predigten sich auszusprechen. Der Herr hatte sichtbar sein Werk mit ihm angefangen."

Das ging soweit, dass der jüngste Bolle sogar Missionar werden wollte. Er besuchte das 1834 gegründete Missionswerk in Berlin. Damals hatte es noch das südliche Afrika im Fokus. Doch Bolle brach die Ausbildung ab. Er nahm Privatunterricht, um das Abitur nachzuholen, das er allerdings verfehlte. Stattdessen legte er mit Erfolg die Maurermeisterprüfung ab. 1860 heiratete Bolle und gründete in Berlin ein Baugeschäft.

Die Entwicklung vollzog sich alles andere als geradlinig. Zwischenzeitlich verlor Bolle sogar sein Vermögen, da die Hausbank pleite ging. Ehe er durch Gründung einer Meierei endgültig in die Erfolgsspur kam, sollten insgesamt knapp 20 Unternehmer-Jahre vergehen. Der liebe Gott meinte es doch gut mit dem Mann, der sich nicht nur durch drei Glocken herzlich bedankte. Zur Seel- und Fürsorge seiner 2.000 Mitarbeiter finanzierte Bolle drei Pfarrer und drei Diakonissen. Zudem richtete er am Firmensitz in Berlin-Moabit eine riesige Kapelle für die Angestellten ein. Sie war 750 Quadratmeter groß, acht Meter hoch und sollte etwa 1.600 Leuten Platz bieten. Ferner unterstützte der gottesfürchtige Firmenchef die Missionsarbeit in Ostafrika.

Inzwischen hatte das Missionswerk auch andere Teile des Kontinents für sich entdeckt. In Tanganjika, von 1885 bis 1918 Teil der deutschen Kolonie Ostafrika, finanzierte Carl Bolle eine Missionsstation. Sie sollte seinen Namen tragen, was der aus Milow stammende Unternehmer ablehnte. Der Hauptsponsor bevorzugte den Namen seines Geburtsorts.

Tanganjika gelangte bei Ende des Ersten Weltkriegs unter die britische Krone, 1961 wurde das Land unabhängig und vereinte sich mit der Insel Sansibar zu Tansania. Wer heute via Google Earth rund 25 Kilometer rechts vom Nordostufer des Malawisees nach Milo Ausschau hält, bekommt nicht viel zu sehen. Die dortige Infrastruktur ist eindeutig unterentwickelt. Die Region liegt fern der Hauptstadt Daressalam und befindet sich sehr wahrscheinlich nicht im Fokus der Behörden.

Aus der früheren Missionsstation ist anscheinend die Milo Bible School hervor gegangen, wobei Milo nun als Ortsname fungiert. Gleich neben der Missionsschule befindet sich das St. Luke’s Hospital. Laut Beschreibung eines englischen Unterstützers auf www.stjames-hamptonhill.org.uk ist die Einrichtung des 50-Betten-Hospitals sehr schlicht. Im Einzugsgebiet befinden sich sechs Dörfer, in denen rund 9.000 Menschen leben. Durchschnittlich kommen im Hospital 230 Kinder pro Jahr zur Welt. Auf einem Foto ist ein Ultraschallgerät zu sehen, ein anderes zeigt einen Gemeinschaftsbettenraum, und auf einem weiteren Foto sind marode Wassertanks zu erkennen. Offenbar kann das Hospital karitative Hilfe a la Bolle ständig gebrauchen.