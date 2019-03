Birkenwerderaner sind bereit für die Obstsaison

Sophie Schade

Birkenwerder Hochkonzentriert sägt Sophie einen vertrockneten Ast von einem Apfelbaum ab. Die Neunjährige ist eine von 15 äußerst fleißigen Naturfreunden vom Verein zum Schutz des Briesetals und der Havelwiesen, die sich am Sonnabend zu einem Arbeitseinsatz auf der Streuobstwiese "Am Fuchsbau" am Rande der A10 zusammengefunden haben.

Gemeinsam befreien sie die Obstbäume von Totholz und zu schweren Ästen, damit sie auch in diesem Sommer viele Früchte tragen. Ein paar Meter weiter berät Landschaftsgärtnerin Uta Scheelke die mit Elan arbeitenden Helfer, die sich gerade an einem besonders verzweigten Apfelbaum zu schaffen machen. Kranke und/oder gebrochene Zweige und Äste müssen weg – genauso wie die besonders dicken, schweren Äste, die schon Richtung Boden hinabgesunken sind und deshalb nur noch kleine Früchte tragen würden.

Mit einer großen Zange bearbeitet Jürgen Baer, der Leiter des Jugendclubs Corn, die knorrigen Hölzer. Außerdem machen die Naturschützer dem Unkraut auf der Wiese den Garaus und füllen die Freiflächen um die jungen Bäume mit Hackschnitzel auf. Ihre Devise: "Wir brauchen Zeit, um diese Wiese wieder auf Vordermann zu bringen."

Die trockenen, heißen Monate im vergangenen Jahr sind aber auch an den Birn- und Apfelbäumen nicht spurlos vorbeigegangen. "Der Bauhof hat uns zum Glück regelmäßig einen Tank mit Wasser befüllt", sagt Uta Scheelke. Sonst sähe es für die insgesamt 22 jungen Apfel-, Birn- und Kirschbäume, die im November 2017 gepflanzt wurden, düster aus.

Für ganze fünf Jahre hat sich der Briesetalverein verpflichtet, die Streuobstwiese "Am Fuchsbau", die in den 1990er-Jahren als Ausgleichsfläche für den Autobahnausbau geschaffen wurde, zu pflegen. Das Areal umfasst rund 3 000 Quadratmeter. Im vergangenen Jahr haben die Bäume schon schmackhafte Früchte getragen, die in einer Gemeinschaftsaktion zu Säften verarbeitet wurden.

Am kommenden Freitag feiert der Briesetalverein ein silbernes Jubiläum: Das 25-jährige Bestehen des Vereins steht an. Mit einer Ausstellung sowie Feier sollen im Rathaus Birkenwerder ein Vierteljahrhundert ehrenamtliche Natur- und Umweltarbeit gewürdigt werden.

Im Anschluss werden gleich wieder die Ärmel hochgekrempelt. An einem Sonnabend, 6. April, steht der nächste Arbeitseinsatz an. An diesem Tag geht es darum, die Briese zu säubern. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Obermühlengrundstück.