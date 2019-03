Christian Schönberg

Wusterhausen (MOZ) Für die Kreistagswahl am 26. Mai kandidieren vier Linke aus der Gemeinde Wusterhausen. Die Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann aus Tornow führt die Liste an, auf Listenplatz 2 folgt der Metzelthiner Justin König. Ebenso wollen Hartmut Buschke und Raffael Eichmann ein Mandat. Nachdem die Wusterhausener ihre Kandidaten bestimmt haben, zieht die Partei im Kyritzer Wahlkreis mit 49 Kandidaturen in den Wahlkampf. (red)