Kita in der Kammgarnspinnerei

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Der nächste Meilenstein auf dem Gelände der alten Kammgarnspinnerei an der Neuendorfer Straße ist gesetzt. Zum Nahversorgungszentrum, Seniorenheim, Wohn- und Urlaubsdomizil gesellt sich ein großer Kindergarten. Untergebracht in der Fabrikhalle, deren westliche Hälfte seit 2011 ein REWE-Markt ist. Eigentlich sollte auch der Kindergarten längst realisiert sein, doch musste Projektentwickler Detlef Delfs die Umsetzung anderen überlassen. Die Brandenburger Bank sprang ein, sieht in dem Immobiliengeschäft einen wirtschaftlichen Sinn und sich lokal in der Verantwortung. Die 120 Kindergartenplätze werden dringend benötigt – 24 in der Krippe, 56 im Kindergarten und 40 für Hortkinder, worauf u. a. die Luckenberger Schule baut. Die ersehnte Entlastung aber lässt auf sich warten. Bauaufsichtlich gab es Nachforderungen, die Ausschreibung musste ein zweites Mal durchgeführt werden. "Und das in der Baukonjunkturphase!", gibt Bank-Vorstand Frank-Robby Wallis zu Bedenken. So stiegen auch die Kosten von 3 auf 3,5 Mio. Euro.

Doch Ende gut, alles gut. Am 27. Februar ist die bautechnische Abnahme gelaufen, am 28. Februar die Betriebserlaubnis erteilt worden, so dass sich am 4. März Bauherr und Nutzer zur Übergabe treffen konnten. Mieter und Träger der "Kita in der Kammarnspinnerei" (so der vorläufige Name) ist die Lafim-Diakonie, die bereits Kitas in der Gerbergasse ("Haus Sonnenwinkel") und Magdeburger Straße ("Michaja") betreibt. Jede ist einzigartig, die neue insbesondere. Dem Fabrikbau sei Dank. Durch den Haus-in-Haus-Bau ist ein Erdgeschoss für den Krippen- und Kindergartenbereich entstanden, einschließlich Speise-/ und Multifunktionsraum. Im Obergeschoss sind der Hort und gemeinsam zu nutzende Funktions- und Spielräume angesiedelt sowie Verwaltungsbereich, Personal- und Haustechnikräume. Die Nutzfläche im Gebäude umfasst 1.264 qm, hinzu kommt eine 1.201 qm große Außenspielfläche, von der 732 qm überdacht sind. Für Tages- und Sonnenlicht sorgen große verglaste Teilflächen sowie gläserne Deckensektionaltore, die zwei Drittel des Außenbereiches gänzlich wetterfest machen. An Schlechtwettertagen werden sie sicher geschlossen und die Spiele einfach fortgesetzt – im Sandkasten, an der Kletterwand, auf der Trompolinkombination und der zur Acht geformten Rollerbahn sowie auf Spinne Frida (Klettergerüst), im Barfuß- und Sandbereich. Einzig Hand- und Fußballtor sowie der Basketballkorb bleiben außen vor.

Für die autarke Versorgung mit Strom und Wärme (mittels Wärmepumpen) und für die ILB-Förderung sorgt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Leistung von 100 KV Peak.

Was die Kita in der Kammgarnspinnerei noch besonders macht: Mit der angrenzenden Renafan-Senioreneinrichtung ist ein Kooperationsvertrag geschlossen worden, um Alt und Jung zusammenzubringen. Bei Kuchen und Spielen, beim Lesen und Erzählen... "Konzeptionell werden wir‘s im Team entwickeln und dabei die Eltern ins Boot holen", erklärt Lafim-Geschäftsbereichsleiter Joachim Damus. In der kommenden Woche wird er das fünfköpfige Start-Erzieherinnen-Team und 13 Kinder in der neuen Kita begrüßen können. Allmählich und verträglich soll die Familie wachsen, bis voraussichtlich im Herbst alle 120 Plätze belegt sind. Damus: "Folglich wird es auch erst im Herbst das große Einweihungsfest geben. Ebenso lassen wir uns mit der Namensgebung Zeit." Verständlich, dass es nicht bei der "Kita in der Kammgarnspinnerei", Zur Kammgarnspinnerei 17, bleiben muss.