Schüler freuen sich auf Nordirland

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel 23 Jahre währte die Schulpartnerschaft der Ketziner Europaschule mit der St. Commgall´s Primary School in Antrium im britischen Nordirland. Schüler besuchten alljährlich die jeweilige Partnerschule, lernten die Kultur und die Sehenswürdigkeiten in den Orten kennen und nahmen am Unterricht teil. 2018 beendete die britische Schule diese bewährte Partnerschaft.

"Aus finanziellen Gründen", wie Lehrerin Ute Fischer mit Bedauern sagte. Sie betreute all die Jahre diese Schulpartnerschaft mit. Nun sei es gelungen, mit Unterstützung der "UK - German Connection" die St. Primary school in Armagh zu finden, die auch gerade eine Partnerschule in Deutschland suchte, wie Ute Fischer erzählte. Inzwischen wurden mit Unterstützung von Teddybär Ben erste Kontakte erfolgreich geknüpft. "Wir nennen es das Teddy-Projekt", scherzte Lehrerin Maika Schulz. Offiziell ist es das deutsch-britische Bärenprojekt, mit dem Grundschüler auf spielerische Art und Weise die Sprache und Kultur des anderen Landes kennenlernen können.

So half Bär Ben bis vor wenigen Tagen symbolisch in den ersten und zweiten so wie in den sechsten Klassen, die neue Schulpartnerschaft der Europaschule vorzubereiten. Die gleiche Aufgabe hatte Bär Alex in der britischen Schule. Die Bären waren immer präsent, wenn sich die Schüler in einem Blog über die jeweilige Homepage ihrer Schule vorstellten, Bilder ihrer Heimatstädte übermittelten oder Eindrücke vom Alltagsleben der Schüler austauschten.

Für die Ketziner Schüler hatte Bär Ben auch Unterrichtsmaterialien im Gepäck, unter anderem Arbeitsblätter, die mit dem Rahmenlehrplan für den Englischunterricht in der Grundschule abgestimmt sind und auch eine CD über London. Beides unterstützt das Kennenlernen der englischen Sprache und Kultur.

Am Montag war in der zweiten Klasse der Europaschule unüberhörbarer Faschingstrubel und Bär Ben mittendrin. Marlon war etwas traurig darüber, dass Ben vorerst nachhause muss. "Wir haben mit ihm gespielt und viele Fotos gemacht", erzählte er mitten im Trubel. Jolien hat das alles gut gefallen. Sie habe bereits eine englische Schule besucht und gern mit Ben gespielt, erzählte sie. Und wie sie noch verriet, haben sich zuhause ihre Häschen gern mal an Ben gekuschelt.

Mit den mehrmals im Jahr stattfindenden zweiwöchigen Bärenbesuchen sollen die Partnerschulen ermutigt werden, in Kontakt zu bleiben. In diesem Sinne herrscht in den sechsten Klassen der Europaschule schon jetzt viel Vorfreude. Dreizehn Schüler werden im April die Schüler ihrer neuen Partnerschule besuchen und für Juni wird der Gegenbesuch der nordirischen Schüler vorbereitet. "Damit können wir eine gute Tradition fortsetzen, die mehr als zwei Jahrzehnte Schülern der jeweiligen sechsten Klassen half, die Partnerschule und ihr Land kennenzulernen", freut sich Ute Fischer über die neue Partnerschaft.