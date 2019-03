Landtag entscheidet über das neue Polizeigesetz

dpa

Potsdam (dpa) Das umstrittene neue Polizeigesetz steht in der Plenarwoche des Brandenburger Landtags im Mittelpunkt der Beratungen.

Nachdem auf Druck der Linke aus dem Entwurf von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) geplante Befugnisse wie elektronische Fußfesseln für terroristische Gefährder, Online-Durchsuchungen und das Ausspähen von Messengerdiensten gestrichen wurden, will die rot-rote Mehrheit das Gesetz am Mittwoch (14.55 Uhr) im Parlament durchbringen. Mit Spannung wird erwartet, ob alle Abgeordneten der Linke für das Gesetz stimmen. Die Linksjugend solid hatte sich vehement dagegen ausgesprochen.

Mit dem Gesetz könnten Gefährder künftig bis zu vier Wochen vorbeugend in Haft genommen und die Speicherfristen für Videoaufnahmen an öffentlichen Plätzen verlängert werden. Die Polizei kann dann auch an Fernstraßen mit der verdeckten Schleierfahndung Kontrollen vornehmen und in bestimmten Situationen Bodycams zur Aufzeichnung von Einsätzen verwenden.

Die Oppositionsfraktionen von CDU und AFD wollen gegen das Gesetz stimmen, weil ihnen die neuen Befugnisse für die Polizei nicht ausreichen. Der Grünen-Fraktion gehen dagegen die Eingriffe in die Bürgerrechte immer noch zu weit.

Weitere Themen sind am Mittwoch in der Aktuellen Stunde die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagene Grundrente und ein Gesetz von Rot-Rot, das Eltern mit geringem Einkommen von den Kita-Beiträgen entlasten soll.

Am Donnerstag debattiert das Plenum in der Aktuellen Stunde über den Landesentwicklungsplan der Landesregierung, der ein Wachstum der Gemeinden nur entlang der Bahntrassen vorsieht. Die oppositionelle CDU lehnt dies ab, weil sie Entwicklungsmöglichkeiten für alle Landesteile fordert.