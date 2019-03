Wahlkampf war einst die Kernkompetenz der SPD – einst ...

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische SPD ist seit 1990 stets als Sieger aus den Landtagswahlen hervorgegangen. Keine andere Partei sollte über so viel Know-how in Sachen Wahlkampf verfügen wie die Sozialdemokraten. Aber davon ist aktuell nichts zu spüren. Die Aufstellung der Landesliste durch den Vorstand ist gerade um einen Monat verschoben worden. Das Wahlprogramm, trotz einer verschobenen Vorstandsitzung mit Ach und Krach fertig geworden – und genau so liest es sich auch.

Die SPD will in den nächsten fünf Jahren, wenn sie wieder die Regierung führen sollte, mehr Geld ausgeben. In der Bildung natürlich, aber auch auf allen anderen Politikfeldern. Auf 50 Seiten ist ziemlich viel erwähnt, um ja kein Thema zu vergessen: die Rennbahn Hoppegarten zum Beispiel. Dafür ist die Europa-Universität Viadrina mit keiner Silbe erwähnt.

Über jedem Kapitel des Wahlprogramms steht: "Wir wollen Ein Brandenburg, das ...." Die Einheit des Landes ist angesichts der unterschiedlichen Entwicklung der Regionen wichtig. Aber wichtiger wäre es gewesen, eine Vision für dieses eine Brandenburg im nächsten Jahrzehnt aufzuzeigen.

Erstaunlicher Weise hat der Staatssekretär für Bundesangelegenheiten, Thomas Kralinski, gerade ein Papier geschrieben, wie sich in Brandenburg entlang der Bahnlinien, mit den Chancen der Digitalisierung und der Neuausrichtung der Wachstumskerne der Entwicklungsschub aus Berlin bis in die einzelnen Regionen leiten ließe. Ins Wahlprogramm haben es diese Überlegungen nicht geschafft. Wie will eine Parteispitze, die nicht einmal die unterschiedlichen Gedankengänge zur Zukunft des Landes bündeln kann, den schwersten Wahlkampf seit 1990 bewerkstelligen, fragt mansich.

Die Vorstandsitzung am Wochenende könnte für die märkische SPD eine Zäsur darstellen. Kommunalpolitiker wie der Landrat des Barnim, Daniel Kurth oder Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, beide im vergangenen Jahr direkt gewählt, sind mit ihrem Abstimmungsverhalten auf Distanz zur Unprofessionalität im Geschäftsführenden Vorstand gegangen. Unabhängig davon, wie die Landtagswahl ausgeht, der SPD steht eine Personaldiskussion ins Haus.