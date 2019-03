Väter tauschen Babyfragen aus

Charlien Sacher

Oranienburg Für Samstagvormittag lud das Netzwerk Gesunde Kinder in den Konferenzraum "Briesetal" der Oberhavelklinik Oranienburg zum Väterfrühstück ein. Es war die erste Veranstaltung dieser Art. Die Resonanz ist noch ausbaufähig.

Werdende und frischgebackene Väter sollten beim gemeinsamen Frühstück in kleiner Runde die Möglichkeit haben, sich über Fragen wie "Was gehört für Väter in die Kliniktasche?" oder "Braucht ein Baby schon Spielzeug?" auszutauschen und den Umgang mit dem eigenen Baby vom Wickeln und Tragen bis hin zu den Vor- und Nachteilen von Schnullern zu besprechen.

Initiiert wurde das Väterfrühstück durch eine Versammlung der Stadt Oranienburg zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Passend zum Schwangerenfrühstück, welches seit 2016 stattfindet, sollten nun auch die Männer eine Gelegenheit haben, sich über Sorgen und Ängste auszutauschen, berichtete Simone Freitag, die Projektkoordinatorin des Netzwerks. Zusätzlich zu den Kursen der Oranienburger Klinik zur Erste Hilfe am Kind, soll das Väterfrühstück eine weitere frühe Hilfe und Unterstützung für Familien bieten.

"Auch Väter müssen einbezogen werden und um ihren Platz in der Familie finden zu können", sagte Simone Freitag. Mit nur drei Anmeldungen, kamen zwar etwas weniger Teilnehmer als erwartet. Doch das störte die Initiatorin nicht, denn auch wenn an diesem Vormittag nur wenigen Männern geholfen werden konnte, sei das doch schon ein Fortschritt. Begleitet wurden die Väter von Andreas Gerts, einem Berliner Sozialarbeiter, der regelmäßig Geburtsvorbereitungskurse auch für Väter anbietet. Um die Folgen eines Schütteltraumas zu erklären, hatte er eine Übungspuppe dabei, die bis auf den durchsichtigen Kopf aussieht wie ein echtes Baby. Dies soll vor allem zur Prävention dienen, schließlich seien alle Eltern einmal überfordert und sollten sich darüber bewusst sein, wie gefährlich es ist ihr Kind zu schütteln, wenn es nicht aufhört zu schreien.