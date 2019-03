Ein "normales Feuerwehrjahr" für die Leegebrucher

Markus Baluska

Leegebruch Dass Martin Rother ein großer Freund der Freiwilligen Feuerwehr ist, war am Sonnabend nicht zu übersehen. Auf der Jahreshauptversammlung hat Leegebruchs amtierender Bürgermeister die Kameraden in den höchsten Tönen für ihren ehrenamtlichen Einsatz gelobt. Was seine Person betrifft, gelobte Rother in Zukunft mehr Dienste in der Wehr zu verrichten. Er ist noch nicht so lange aktives Mitglied und sieht "durchaus noch Luft nach oben, was das Engagement betrifft".

Als Verwaltungschef studiert er die Einsatzberichte der Feuerwehr genau. Dabei haben ihm zwei Dinge nicht gefallen. "Es kann nicht sein, dass bei zwei Einsätzen kein Wasser da war", schimpfte er vor den gut 50 Kameraden. Hier nimmt er die Gemeinde in die Pflicht. Er verspricht, dass künftig stärker darauf geachtet werden soll, dass die Hydranten funktionieren. Rothers zweite Forderung ist die nach besserer Aus- und Weiterbildung der Wehrleute.

Wehrführer Sebastian Hentschel hatte das Jahr 2018 in Zahlen dabei. Demnach gibt es 67 Mitglieder: 39 aktive, 14 in der Jugendfeuerwehr (darunter ein Mädchen), 14 aus der Alters- und Ehrenabteilung. Im Nachwuchsbereich wünscht er sich Verbesserungen. 2018 musste die Feuerwehr 44-mal ausrücken. An den Einsätzen waren im Schnitt zwölf Wehrleute beteiligt, die es schafften, in weniger als fünf Minuten nach der Alarmierung auszurücken. Nach dem Ausnahmejahr 2017, in dem das Hochwasser nicht nur die Leegebrucher Feuerwehr mit 208 Einsätzen besonders beanspruchte, war 2018 wieder "ein normales Feuerwehrjahr". Siebenmal mussten die Kameraden Brände löschen, darunter zwei Großbrände. Fünfmal sind sie wegen eines Fehlalarms, ausgelöst vom Brandmelder, umsonst ausgerückt. Es gab 32 technische Hilfeleistungen.

Besonders freut sich Wehrleiter Sebastian Hentschel über die Bereitschaft seiner Kameraden sich fortzubilden. Fast 500 Stunden haben sie in ihrer Freizeit geopfert, um dazuzulernen.

Über einen besonderen Höhepunkt konnte die Jugendwehr berichten: eine Reise nach Weißrussland. Gemeindejugendwart René Regulin zeigte sich begeistert. "Die Jugendfeuerwehr ist eine dufte Truppe. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin so gut zusammenarbeiten können." Die jüngsten Floriansjünger konnten viel lernen bei der "16. International Rally of Young Rescuers and Firefighters". Neben Martin Rother gibt es eben auch ganz junge Fans der Freiwilligen Feuerwehr Leegebruch.