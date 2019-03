Von Reptilien und mobbenden Schweinen

Eckhard Handke

Neuruppin Die humorvolle Audienz der wohl beliebtesten Echse der Gegenwart wollten sich am Freitagabend im Kulturhaus Stadtgarten 350 Gäste nicht entgehen lassen. Doch bevor das Reptil, das für seine Fans längst ein Guru ist und voll Erfahrungen, Geschichten und Weisheiten steckt, zu Wort kam, hauchte Puppenspieler Michael Hatzius zunächst zwei Schweinen Leben ein. Die beiden lustig anzuschauenden Borstentiere zeigten, wie sich Schweine so mobben – da waren durchaus bekannte Situationen der Menschen erkennbar. Der große Auftritt beim neuen Programm "Echsoterik" gehörte aber selbstverständlich seiner "Echszellenz", dem großmäuligen Reptil, das am Abend mehrmals auch auf Tuchfühlung mit dem Publikum ging. Das Publikum amüsierte sich aufs Köstlichste und lachte viel über die Geschichten, Weisheiten und Erleuchtungen der Echse mit der großen Klappe. Toll wie Puppenspieler Michael Hatzius mit seiner "Echszellenz" zu einer Einheit wurde.(eh)