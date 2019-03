Blumen und Unterhaltung für die Damen

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Seit 98 Jahren wird am 8. März der Frauentag gefeiert. In der Uckermark ist er so jung wie nie. Am Wochenende fanden in vielen Orten gesellige Veranstaltungen statt. Vereine und Gemeinden sorgten für kulturelle Einlagen.

Die Frauentagsparty in der Günterberger Gaststätte hat ebenso Tradition wie die Einladung der Heinersdorferinnen in das Feuerwehrhaus. Auch für die Männer der Landiner Ortswehr ist die Ausrichtung des Frauentages seit Jahren ein fester Termin. Die Autos machten Platz für die Bierzeltgarnituren. Die Männer standen bereit, um den Kaffee auszuschenken und erwarteten die 60 Besucherinnen mit einer Primel. Unterstützung für den Samstagnachmittag kam auch von anderen Landinern. Die Frauen hatten Kuchen gebacken. Die Kinder der Kita "Schlumpfhausen" erfreuten die Gäste mit Frühlingsliedern und -gedichten. Auch der Chor brachte ein Ständchen. "Wir Männer der Feuerwehr machen freiwillig die Küche und tragen auf", erklärte Wolfgang Grösch. Zu späterer Stunde gab es noch eine Überraschung. Eine Frauengruppe hatte sich mit einem kleinen Programm angekündigt. Während die älteren Damen sich zum Abendessen verabschiedeten, machte der "harte Kern" weiter bis Mitternacht.

Im Kummerow kamen die Frauen des Ortes am Freitagabend zum gemütlichen Beisammensein in die Gaststätte. Wirtin Ilona Pahl hatte auch für musikalische Unterhaltung gesorgt und Alleinunterhalter Markus aus Warnitz organisiert.

Im Kulturhaus Schöneberg waren am Sonnabend ebenfalls wieder die Kaffeetische gedeckt. Die Gemeinde hatte zum 15. Mal die Frauen aller Ortsteile zum gemeinsamen Feiern eingeladen. 140 Besucherinnen ließen sich die 36 selbstgebackenen Kuchen schmecken, bevor sie den Nachmittag mit einer Zaubershow, Tanz und Schwätzchen mit den Nachbarn genossen. Nach dem Abendbrot-Büfett gab der Schöneberger Showexpress Kostproben aus seinem Karnevalssprogramm.

Hier und auch in Schönow, wo Ortsbeirat und Schönower SV am Abend einen Auftritt des Kabarett "Die Stechäpfel" aus Schwedt organisiert hatten, sorgten ebenfalls die Männer für das leibliche Wohl der Frauen. Rund 50 waren der Einladung gefolgt, wurden mit einem Glas Sekt begrüßt und feierten bis in die späten Stunden bei Musik und Tanz mit ihren Partnern.

Neben dem Gläschen Sekt gab es für die Pinnower Frauen, die zu einem geselligen Abend im TGZ-Saal eingeladen waren, natürlich auch ein Blümchen und ein Erinnerungsfoto mit dem Bürgermeister. Die Gemeinde hatte mit Unterstützung vieler Helfer die Frauentagsfeier organisiert und die Tische für 100 Gäste eingedeckt.

Stefan Bahr kümmerte sich um das Catering und Bernd Winkler um Musik zum Tanzen sowie lustige Einlagen dazwischen. Das Theater Stolperdraht zeigte etwas aus seinem Karnevalsprogramm. Schnellzeichner Egon machte Porträts von den Frauen. Die beiden jungen Feuerwehrmänner Philipp Künne und Leon Peters, die über die Sicherheit wachten, machten für die Gäste auch das eine oder andere Erinnerungsfoto.