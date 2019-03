Mittelaltervirus als heftige Diagnose

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die Akteure leben diese Sportarten meist auch in ihrem Privatleben. Mehrere Hundert Zuschauer am Sonntag sehen quer durch alle Generationen engagierte Darsteller. Der Sonnabend ist zum Üben da.

Bernd Eccarius, Vereinsvorsitzender der Bernauer Briganten, ist euphorisiert. "Wir tauschen uns aus, ich treffe Freunde, und wir trainieren gemeinsam." Wie eine Zeitreise mute das Ganze an, sagt der Bernauer, der ab und an über seinen grauen Kinnbart streicht. Es gehe um Ertüchtigung, um Bewegungsabläufe, um Eintauchen in eine andere Zeit – Medizin für Körper und Seele. Nicht zuletzt ist das Treffen die perfekte Vorbereitung auf den Höhepunkt im Stadtleben, das Hussitenfest.

Der Slowake Peter Koza aus der Nähe von Bratislava, mit seinen 72 Jahren noch immer gefragter Lehrer, unterrichtet Fechten als Spanische Schule. Aus seiner Sicht gibt es verschiedene Gründe, sich mit diesem Sport und dem Mittelalter zu befassen. "Es ist die Rückkehr zur Ritterlichkeit", sagt der agile Mann. "Es gibt romantische Gründe für den Ausflug in die Geschichte, der Kitzel und das Adrenalin zählen ebenso." Er stellt fest, dass sich das Hirn über Jahrhunderte wenig entwickelt habe, nur die Inhalte seien neu. Das Sicherheben über frühe Gesellschaften sei unangemessen. "Ein Fechter zu sein", stellt er klar, "ist außerdem eine Diagnose."

Ähnlich infiziert ist Kelle Huntscha, der aus Leinen Mittelalterzelte näht, Lederstiefel fertigt oder bei den Wikingern mitkämpft. Im Privaten und im Beruflichen, in der Freizeit und im Freundeskreis ist er in einer Zeit Zuhause, die ihn als Menschen fordert, der anderen ins Gesicht schaut, wenn er redet. "Es ist die Erfahrung, die zählt, das jahrelange Training zahlt sich aus", macht der 54-Jährige deutlich. "Es geht beim Schwertkampf nicht darum, Menschen zu verletzen", stellt er fest: "Unser Social Media ist das Lagerfeuer." Die hellen Augen strahlen, wenn er von den Wettkämpfen berichtet. Dabei ginge es nicht darum, das Mittelalter zu glorifizieren. Der frühere Koch, der als Zimmermann oder beim Film gearbeitet hat, ist heute freischaffend tätig. "Man muss das Ganze auch leben", fasst Kelle zusammen.

Die 19-jährige Bernauerin Hannah Görne und die 20-jährige Basdorferin Elischka Schöning üben konzentriert mit den Degen. "Es hält einfach fit", schätzt Hannah Görne ein. "Mir gibt es auch Selbstvertrauen und ein gesteigertes Körpergefühl", ergänzt Elischka Schöning, die durch Vater und Schwestern zu den Briganten kam. Auch im Tanzen sieht sie ihren Lebensinhalt. Ringen üben die beiden jungen Frauen außerdem als Teil der Fechtausbildung.

"Speer gegen Säbel" lehrt Mike Wedding, der seit 14 Jahren mit seiner Chinesischen Kung-Fu-Schule in Bernau trainiert. Er fliegt jährlich nach Hongkong, um sich in seinem Chin-Woo-Verband weiterzubilden. "Der Gegenstand in der Hand und der Körper müssen sich harmonisieren, die Distanz wird dabei geübt", macht der Lehrer deutlich. Für Historiker Bernd Eccarius, der am Sonntag viel erklärt und moderiert, repräsentieren die Stile und Techniken "das Spannende in der Philosophie des Schwertkampfes". Er sieht in der Pflege des Traditionellen aber auch Wandel, indem Elemente mittelalterlichen Kämpfens für die Shows anschaulich variiert werden.