Reichlich Applaus senkt Lampenfieber

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am 11. und 12. Mai geht es jeweils ab 12 Uhr auf dem Markplatz der Barnimer Kreisstadt wieder ums Ganze. Dann steigt das Finale des Barnimer Kinder- und Jugendfestival, an dem mindestens 1000 Mädchen und Jungen teilnehmen dürften. Eine Nummer kleiner ist am Sonnabend ein Vorentscheid im Saal des Paul-Wunderlich-Hauses über die Bühne gegangen, den immerhin 150 Mitwirkende aus Eberswalde, Finow und Zepernick ausgetragen haben.

"Unser Ziel ist es, den jungen Talenten möglichst früh die Gelegenheit zu geben, ihr Erlerntes öffentlich zu präsentieren", sagte Heike-Doreen Klein, die Vorsitzende des Förderkreises für künstlerische Jugendarbeit, der dem auftrittswilligen Nachwuchs bereits seit 2001 auf diese Weise den symbolischen roten Teppich ausrollt.

Vor allem Tänzerinnen und Tänzer haben den eher familiären Rahmen des Vorentscheids dafür genutzt, sich mutig ins Rampenlicht zu stellen. So war den fünf als Bienchen verkleideten, drei und vier Jahre jungen Minis des Tanzhauses Eberswalde ihr Lampenfieber nicht anzumerken, als sie noch außerhalb der Wertung graziös durch den Saal huschten. "Bei den ganz Kleinen geht es vor allem darum, sich gemeinsam zur Musik zu bewegen und dabei Spaß zu haben", verriet ihre Trainerin Theresa Augustin.

Die Leiterin des mit zahlreichen Formationen beim Festival vertretenen Tanzhauses, Elena Georgieva, sorgte für einen der Höhepunkte des Nachmittags, als sie für einen Tanz der Frauenrechtsbewegung "One Billion Rising" jede und jeden ums Mitmachen bat. Der halbe Saal folgte der ebenso energischen wie charmanten Vortänzerin.

Während das Tanzhaus Eberswalde beim Kinder- und Jugendfestival quasi schon Hausrecht hat, so oft war es dabei, konnte die im Januar neugegründete Abteilung Tanzen des Sportvereines Stahl Finow Premiere feiern. "Viele unserer Tanzkinder haben zwar bereits anderswo Auftrittserfahrungen sammeln können. Aber zusammen stehen sie heute das erste Mal auf der Bühne", verriet Jasmin Bach, die stolze Trainerin der vier bis sechs Jahre jungen Talente.

Doch auch Jonglage, Akrobatik und Artistik waren im Paul-Wunderlich-Haus zu erleben – mitreißend dargeboten durch acht Könner vom Circus Lumina aus Zepernick, in dem 193 Kinder trainieren.