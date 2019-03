Neuruppin gelingt Befreiungsschlag

Roland Möller

Neuruppin Der MSV Neuruppin hat den Bock umgestoßen und die Mini-Krise nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt gestoppt. Mit dem 2:1-Erfolg im Top-Spiel schlossen die Neuruppiner nach Punkten zum Zweiten Frankfurt auf. Die Oderstädter hatten zuletzt 13-mal in Folge nicht verloren: in Neuruppin gelang die anvisierte Revanche für die 0:1-Hinspielniederlage nicht.

Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt hatte MSV-Trainer Henry Bloch unter der Woche viele Gespräche mit seinen Schützlingen geführt. Und er forderte eine Reaktion ein. Sein Appell fruchtete. Block stellte nach der Partie erleichtert fest: "Wir waren viel aktiver, haben gradliniger gespielt, die Zweikämpfe angenommen. Ich glaube, wir sind in der Rückrunde angekommen."

Die Partie begann ohne eine übliche Abtastphase. Es ging sofort zur Sache. Es entwickelte sich eine packende erste Halbzeit. Beide Teams störten sofort bei gegnerischem Ballbesitz. Die Spieler hetzten sich gegenseitig über den Platz, gingen engagiert in die Zweikämpfe und ein sehr hohes Tempo. Pech für Frankfurt: Rechtsverteidiger Sebastian Ziajka fiel früh mit einer Knieverletzung aus.

Für die Hausherren sorgte dann zunächst Winter-Zugang Oleksandr Stepanyshyn für eine etwas breitere Brust. Der 30-jährige Ukrainer markierte nach 20 Minuten die Führung. Nach einem Steilpass von Kevin Blumenthal behauptete der Stürmer im Duell mit Tom Rasser die Kugel und spitzelte das Leder an FC-Keeper Damian Schobert vorbei. Der Ball sprang vom Innenpfosten ins Netz. Es war Tor Nummer eins für den hochgelobten Zugang, der einst bei Schachtar Donezk das Fußball-Abc erlernt hat.

Frankfurt wollte mit Diagonalbällen die Lücken in die Heimabwehr finden und ausnutzen. Einmal gelang dieses Vorhaben perfekt: Eine butterweiche Eingabe von John Lukas Sauer schoss der freistehende Sandro Henning per Direktabnahme zum 1:1-Ausgleich ein. "Da hat ein Spieler geschlafen, ansonsten haben wir aber defensiv gut gespielt", so Bloch. Kurz danach forderten die Gäste einen Elfmeter (42.), sie glaubten ein Foul von Jacob Krüger an John Lukas Sauer gesehen zu haben. Doch der Pfiff blieb aus.

Halbzeit zwei wurde nicht mehr ganz so intensiv geführt, beide Teams mussten dem zuvor angeschlagenen hohen Tempo etwas Tribut zollen. Doch es blieb spannend, da weiter offensiv gespielt wurde. Und erneut reklamierte Frankfurt Elfmeter (50.), als Ruven Bertel bei einem Sololauf hart, aber fair gestoppt wurde. Es waren jedoch die Neuruppiner, die kurz darauf erneut jubelten. Vadim Logins hatte eine Flanke per Kopf auf Florian Riehl weitergeleitet, der trocken zum 2:1 vollendete (57.). Frankfurt rannte nun an, aber der MSV stand defensiv sehr stabil, ließ kaum etwas zu. Nur einmal musste Keeper Daniel Fraufarth bei einem Schuss von Paul Karassewski (81.) ernsthaft eingreifen. "Kevin Blumenthal hat mit tollem Stellungsspiel und Einsatz viel bereinigt", lobte Bloch seinen Abwehrchef.

Frankfurt rannte bis zum Schlusspfiff an, aber erfolglos. Es blieb beim 2:1-Sieg des MSV. Damit schlossen die MSV-Kicker nach Punkten zu den Frankfurtern auf. "Wir haben Frankfurt in dieser Saison dreimal geschlagen", freute sich Bloch. Der lobte vor allem Einsatz und Einstellung seiner Spieler, "es war ein richtig gutes Spitzenspiel zweier spiel- und laufstarker Mannschaften."

Aus Frankfurter Sicht resümierte Co-Trainer Björn Keller, der den erkrankten Jan Mutschler vertrat: "Die Niederlage ärgert uns sehr, zumal wir unnötig verloren haben. Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen." Und Keller ergänzte: "Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Ein paar Entscheidungen der Schiedsrichter konnten wir nicht nachvollziehen. Aber die Niederlage nach 13 Siegen in Folge haut uns nicht um und wir konzentrieren uns jetzt auf das Derby gegen Seelow am Sonnabend."