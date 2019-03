Gemeinsames Klangerlebnis

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) "Welcome to the Band" – unter diesem Motto hatte die Musikschule Bad Freienwalde am Freitag und Sonnabend zu einem 24-stündigen Projekt Nachwuchsmusiker und Bläserklassenschüler eingeladen. Dabei stand ganz klar das gemeinsame Musizieren im Fokus. Und an dessen Ende stand ein gemeinsames Konzert in der Aula vor begeisterten Eltern und Großeltern. Das fand am Sonnabendnachmittag statt. Fünf Stücke gaben die Nachwuchsmusiker zum Besten: "Star Wars", "Farmhouse Rock", "Mickey Mouse"-Marsch, "Cool Blues" und "Let´s rock".

46 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren hatten sich für den Kurs angemeldet. In dem sie wenig Freizeit hatten, lacht Holger Witthuhn, Leiter der Musikschule in der Kurstadt. Es sei ein intensiver Workshop gewesen mit Gesamt- und Registerproben, zieht er kurz vor dem Konzert am Sonnabend Bilanz. In der Turnhalle haben die jungen Musiker am Freitag gemeinsam übernachtet. Und dann am nächsten Morgen gleich wieder geübt. Unter ihnen einige, die noch in keinem Ensemble spielen. Doch die Musikschule hofft, dass sich das nun ändert. Denn das gemeinsame Musizieren sei ein besonderes Erlebnis, so Holger Witthuhn. Aber auch eine Herausforderung: "Sie müssen aufeinander hören, auf den Punkt genau sein und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen."

Ein Musikinstrument zu lernen, sei eine sehr zeitintensive Angelegenheit, weiß Holger Witthuhn aus langjähriger Erfahrung. Dem sich nicht mehr alle Schüler stellen wollen oder können. Doch die, die es tun, werden dann auch mit viel Applaus belohnt. So wie am Sonnabend in der vollen Aula. "Die Auftritte motivieren", weiß der erfahrene Musiklehrer. Deshalb geht es für die Musikschüler auch immer mal wieder auf Reisen. So wie demnächst nach Osnabrück, ins italienische Anzio oder ins polnische Poznan.

Die Kreismusikschule Märkisch-Oderland ist seit 1990 Träger des Jugendorchesters Bad Freienwalde, der Big Band und des Nachwuchsorchesters. "Die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter ermöglicht die kontinuierliche Förderung des musikalischen Nachwuchses." Der Besuch der Musikschule steht dabei grundsätzlich jedem Interessenten, selbstverständlich auch Menschen mit Behinderungen, offen.

Begonnen wird, erläutert Holger Witthuhn, zumeist im Grundschulalter. Doch auch noch früher ist der Einstieg möglich. Das zum Beispiel über die musikalische Früherziehung. Die wird, wenn Bedarf besteht und sich genug Kinder finden, in Form von Gruppenunterricht erteilt. Der Instrumental- und Gesangsunterricht erfolgt in Kleinstgruppen beziehungsweise als Einzelunterricht.(nv)