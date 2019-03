Baumschutz illegal entfernt

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Forst- und Landwirte tun sich schwer mit Bibern und den Schäden, die sie zuweilen anrichten. In Frankfurt auf der Oderpromenade aber sorgen sie regelmäßig für staunende Blicke. Vor mehr als drei Jahrzehnten wurden sie wieder am Oderstrom angesiedelt. Seitdem hat sich die Population des streng geschützten Nagetiers merklich erholt. Momentan sind die Biberpärchen in Hochzeitsstimmung, denn die Paarungszeit ist von Januar bis April.

Im Jahr 2013 hat das Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen begonnen, auf dem Ziegenwerder "besonders schützenswerte Bäume" in den Uferbereichen mit Schilfrohrmatten zu umwickeln. Dazu erfolgten vorher Abstimmungen mit der Bibermanagerin des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch. In den Jahren 2017 und 2018 wurden erneut einzelne Bäume auf gleiche Weise geschützt. "Allerdings sind die Schilfrohrmatten zu Teilen bereits kurz nach der Anbringung wieder durch Menschenhand entfernt worden", so die Pressereferentin der Stadt, Kora Kutschbach. Die neu gepflanzten Eichen entlang des Uferweges sind nun mit Drahthosen geschützt.

Dem Straßenbauamt sei zudem bekannt, dass zurzeit das Wasser- und Schifffahrtsamt in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde einzelne Harthölzer im Uferbereich mit Drahthosen versieht.

Trotz der Bemühungen mussten durch Biberfraß auf dem Ziegenwerder bereits 23 Bäume gefällt werden, die sich in Wegbereichen befanden und damit eine Gefährdung darstellten. Zur Zahl der vom Biber selbst gefällten Bäume liege der Stadt keine Dokumentation vor, so Kutschbach. Bei einem Bestand von etwa 2500 Bäumen auf dem Ziegenwerder sei es kaum möglich, den gesamten Bestand vor Biberfraß zu bewahren.

"Die Tiere wollen auch den Winter überleben", sagt Axel Bialas, Vorsitzender vom NABU-Regionalverband Frankfurt.

Nach der Paarungszeit tragen die Biber ihren Nachwuchs zirka 105 Tage aus. Im April und Mai kommen die Jungen dann zur Welt.