Schwindelfreier Spaß

Seilspringen und Diabolo: Auch in der Grundschule in Ziltendorf wurde am Wochenende für die nächsten Auftritte geübt. © Foto: Jörg Hanisch

Artistische Höchstleistungen: Ronja und Lucie aus Müllrose zeigten am Workshopwochenende am Hochtrapez, was sie bereits können. Sie sind seit Jahren mit Freude Teil des Zirkus-Teams von Fantadu. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch

Wiesenau (MOZ) Training mit Profis gab es für die jungen Artisten vom Zirkus Fantadu am Wochenende in Wiesenau und Ziltendorf. Mit Begeisterung waren sie am "Piccobella-Wochenende" bei Workshops in fünf Disziplinen dabei, um Auftritte unter anderem in Frankfurt vorzubereiten.

Mehr als 200 Kinder aus der ganzen Region sind im Zirkus Fantadu in Wiesenau aktiv. "Es geht um das Wir", fasst Jeannette Wegener die Maxime des Zirkus zusammen und freut sich, dass die ehemalige Wiesenauer Schule als Trainingsstätte zur Verfügung steht. "Die Schule ist gegangen, der Zirkus ist geblieben", sagt sie mit einem Schmunzeln im Gesicht und schaut sich in der geteilten ehemaligen Aula um. Auf der einen Seite probiert der Einradnachwuchs erste Tritte mit Trainer Karsten Feist auf diesem Gefährt. Schon das Ausfsteigen scheint gar nicht so einfach zu sein. "Wenn man erst mal drauf ist, ist das wie Fahrrad fahren, man muss nur die Balance halten", war aus der Gruppe zu vernehmen.

Als Konkurrenz zu den Ziltendorfer Einradgirls sehen sich die Fantadu-Girls nicht, als Attraktion in einem bunten Zirkusprogramm schon und dazu gehörte an diesem Wochenende üben, üben und nochmals Üben.

Hinter dem Vorhang geht es nicht minder turbulent zu. Auch hier sind sind nur Mädchen zu sehen, die die verschiedensten Dehn- und Streckübungen am Boden vollführen und immer schon mal einen Blick auf die Trapeze riskieren, die hoch über ihnen hängen. Unter dem Motto "Spaß und Tricks in der Luft" studiert Janine Morell mit den jungen Artistinnen Luftattraktionen ein und ermutigte sie "unter der Kuppel des Chapiteaus" ihr Können zu zeigen.

Nach den Bodenübungen geht es dann mit gegenseitiger Hilfe auf die Trapeze und es ist erstaunlich, was die Mädchen dort schon zeigen. "Schwindelfrei muss man schon sein", ruft Ronja aus Müllrose herunter, die schon fünf Jahre im Zirkus dabei ist und mit ihrer Freundin Lucie so allerlei Kunststücke vorführt. Der Spaß an Bewegung in luftiger Höhe, dem Ausprobieren von neuen Elementen ist der ganze Gruppe anzusehen.

Während in Wiesenau so emsig weiter trainiert wurde, sind Artistin Jessica aus Brasilien, Benno Jakob und Zirkuschef Göran Wegener in der Ziltendorfer Grundschule mit den Gruppen Hoop Dance, Diabolo und Seilspringen sowie Clownerie in das Workshop-Wochenende integriert. Die Turnhalle wird zum Gymnastiksaal und der Flur im ersten Stock zur Manege der Clowns: Grazie und Anmut in der Turnhalle, strapazierte Lachmuskeln im Obergeschoss. Zirkusatmosphäre pur versprühen die jungen Künstlerinnen und Künstler auch dort und beim Zuschauen kommt so eine leichte Ahnung auf, wie viel Disziplin den Kindern und Jugendlichen abverlangt wird, um mehrmals im Jahr ihre Programm perfekt und mit Leidenschaft öffentlich vorführen zu können, wie an jedem Schuljahresende im Kleist-Forum in Frankfurt (Oder) – mit jetzt schon sechs ausverkauften Vorstellungen in 2019.

Ausschnittsweise ist dies auch bei der Zeidelkrimes, bei der Wiesenauer Fastnacht und zu anderen Gelegenheiten zu sehen. Und genau da kommt auch wieder das "Wir-Gefühl" auf, das Jeannette Wegener beschrieb: Jeder kann sich mit den individuellen Fähigkeiten einbringen und es ist egal, ob sportlich, musikalisch veranlagt oder nicht; dick, dünn, klein oder groß – die Vielfalt der Betätigungsfelder ist riesig. Aus vielen einzelnen Puzzlestücken wird ein großes Programm, das des Zirkus Fantadu.

Trainiert wird montags bis freitags mit 30 Trainingsangeboten und mit 30 Trainer und Co-Trainern. "Viele sind aus unseren eigenen Reihen gekommen und haben sich qualifiziert. Bei den zwei Workshopwochenenden im Jahr greifen wir auf professionelle und freiberufliche Artisten zurück, die den Kindern und Jugendlichen neue Dinge, Kunststücke und Tricks beibringen", so Jeannette Wegener und ergänzt: "Die Liebe und Begeisterung zur Beschäftigung mit den Kindern steckt in jedem von uns und dieses Wochenende ist der richtige Auftakt für die 26. Saison unseres Zirkus."