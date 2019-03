Tanzshow und politische Debatte

Elke Lang

Beeskow (MOZ) Seit 29 Jahren, also seit es die Brandenburgische Frauenwoche gibt, findet auch in Beeskow eine große Frauentagsfeier statt. Wie immer hatte der Demokratische Frauenbund (dfb) dazu eingeladen. Rund 80 Gäste waren am Sonnabend in den Spreepark gekommen.

Durch die hohen Fenster des großen Saales fiel das freundliche Licht der Nachmittagssonne. Die langen Tafeln waren festlich in den Farben Rot und Blau dekoriert, den Farben des Landesverbandes des dfb. Es gab Kaffee, Kuchen sowie herzhaft belegte Brötchen, und die Stimmung war angeregt fröhlich und erwartungsvoll. Viele der Frauen waren in männlicher Begleitung gekommen, und auch unter den Ehrengästen befanden sich nicht nur mit dem SPD-Bundestagskandidaten Franz H. Berger Vertreter des männlichen Geschlechts. An seiner Seite saß die Landtagsabgeordnete der SPD, Elisabeth Alter, und aus dem Stadtparlament waren unter anderen dessen Vorsitzender Sven Wiebicke (SPD) und die Fraktionsvorsitzende der Linken, Karin Niederstraßer, anwesend. Einen Gruß aus dem Landtag in Potsdam hatte die Landesgleichstellungsbeauftragte Monika von der Lippe mitgebracht.

Die Wichtigsten aber waren die guten Geister des Beeskower Frauenladens des dfb unter der Leitung von Corinna Kuschminder. Sie haben die Feier mitorganisiert, und aus seinen Reihen wurden am Sonnabend wieder einige Ehrenamtliche ausgezeichnet. "Wie schön, dass es Menschen gibt, die nicht nur auf das Geld schauen, sondern überall mithelfen und aktiv im geselligen Leben stehen", freute sich die Geschäftsführerin des dfb, Regina Zube. "Ohne sie geht es nicht." Von ihr erhielten Corinna und Anna Kuschminder, Mandy Neumann, Ilona und Christian Schulz, Dietmar Kruschke sowie Nadine Esca als Anerkennung ein kleines Geschenk. Bevor im Saal die Gäste selbst das Tanzbein schwangen, konnten sie sich erst einmal an den Vorführungen der Tanzgruppe HD93 des Frauenladens erfreuen, die von Kerstin Schön geleitet wird. Sie gehört seit ihrer Gründung 1993 zum festen Programm in Beeskow und wurde wieder begeister beklatscht. Kinder und Frauen zeigten zu poppiger Musik, aber auch zu beliebten Evergreens moderne Tänze mit viel Temperament und Grazie und in immer wieder überraschend anderen pfiffigen oder eleganten Kostümen. Es war ein Fest für die Augen und die Ohren, moderiert durch Nadja Cirulies vom fachlichen Beirat des dfb.

"Dieses Tanzensemble ist beispielgebend für den ganzen Landkreis", war auch Elisabeth Alter überwältigt. "So ein Power, so eine Synchronität", schwärmte sie. "Wir müssen dafür sorgen, dass alle Frauen an unserem Leben teilhaben können, denn nur gemeinsam sind wir stark", mahnte die Landtagsabgeordnete an. Berger dachte ebenfalls gleich an die großen politischen Ziele: "Das Paritätsgesetz kommt zur richtigen Zeit, und ich hoffe, dass es sich auch nach der Wahl noch widerspiegelt", sagte er. "Die Frauentagsfeier heute ist klasse gemacht und topp vorbereitet. Sie zeigt das Engagement und die Stärke der Frauen, ohne die man im öffentlichen Leben nicht auskommt", lobte er.

Frauentag gefeiert wurde natürlich auch an vielen anderen Orten. So in Lieberose und Storkow. Dort war einen Tag zuvor die Party in der Softlinearena noch größer als in Beeskow. Um die 500 Gäste feierten dort vergnügt mit den Partymachern und Freunden in einer ausverkauften Halle. Profitiert haben davon auch die Beeskower Rouanet-Gymnasiasten. Die Zwölftklässler waren als fleißige Helfer auf dem Fest dabei. Das Geld, das sie für ihren engagierten Einsatz erhielten, wird zur Finanzierung des Abiballs eingesetzt.