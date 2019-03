Frau prallt gegen Baum

x

Marwitz Eine 52-jährige Autofahrerin ist am Sonntag gegen 13.20 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Marwitz gegen einen Baum geprallt.Sie war in der Breiten Straße aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Durch den heftigen Aufprall wurde die Frau im Auto leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei versucht nun herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam. Die Feuerwehr war vor Ort um die Fahrbahn abzusichern.