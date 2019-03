Matthias Henke

Alttyhmen (MOZ) Für gute Unterhaltung bei der Frauentagsfeier in Altthymen sorgte am Sonnabend die Fürstenberger Chorgemeinschaft. So wurde auch wieder einmal das Gemeindezentrum mit Leben gefüllt. Nicht nur Lieder hatten sie im Gepäck, sondern auch den einen oder anderen Kuchen.

Vielleicht bekomme man zu Weihnachten ja wieder etwas ähnliches auf die Beine gestellt, zeigten sie sich zuversichtlich. Die Organisatoren um Brigitte Köngerski und Claudia Börger bedanken sich bei Ortsvorsteher Manfred Saborowski und Bürgermeister Robert Philipp für die finanzielle Unterstützung.(mhe)