Endlich live in Neuruppin

Eckhard Handke

Neuruppin Schon Wochen vor ihrem Auftritt am Sonnabend war das Konzert mit der Schlager-Popsängerin Ella Endlich in der Pfarrkirche ausverkauft. Und die 600 Fans – vom Jugendlichen bis zur Oma – wurden beim Livekonzert in Neuruppin nicht enttäuscht. Im Laufe des Abends, der mit einem Mix aus Dance-, Pop- und Schlagermusik bestritten wurde, stellte Ella Endlich, die bei der jüngsten Staffel des RTL-Dauerbrenners "Deutschland sucht den Superstar" neben Pop-Titan Dieter Bohlen zur Jury gehört hatte, ihre Vielseitigkeit unter Beweis.

Mit ihren Liedergeschichten über die Liebe, die Sehnsüchte, Träume und das wahre Leben begeisterte die sympathische Sängerin, die nun auch neue Schirmherrin der Stiftung Fair Play ist, ihr Publikum vom Anfang bis zum Konzertende. Die Sängerin warb beim Publikum um Unterstützung und sang den National Fairplay Song "Vor". "Es ist mir ein Anliegen und eine Thematik, die mir unsagbar am Herzen liegt. Wir sollten uns alle mit Respekt begegnen, sollten uns beistehen und stärken", erklärte sie. Vorrangig sang sie für ihre Fans an diesen Abend die Lieder von ihrem aktuellen Album "Im Vertrauen". Beim Titel "Tram in Lissabon" hielt es einige Fans nicht mehr auf den Sitzen. Mit Knicklichtern, leuchtenden Herzen und sogar Indianer-Federkopfschmuck feierten sie ihr Idol.

Den größten Mitsing-Chor des Abends erzeugte Ella Endlich mit ihrem großen Single-Erfolg "Küss mich, halt mich, lieb mich" aus der Filmmusik von Karel Svoboda zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Da sangen dann wirklich die Enkelin mit der Oma gemeinsam, und jede Menge Handys nahmen diesen Moment auf. Als Erste überhaupt wurde Ella Endlich von den Erben des Komponisten autorisiert, den Soundtrack zu nutzen. Mit langem Applaus, begeisterten Fans und Zugaben endete nach knapp zwei Stunden ihr erstes Live-Konzert in der Neuruppiner Pfarrkirche. (eh)