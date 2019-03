Gäste, Glück und Gänsehaut

Neues Maskottchen: Bianka Grasemann ist in ihrer selbst geschneiderten Blume unterwegs. © Foto: Manja Wilde

Konzentriert bei der Arbeit: Ella (5) aus Berlin schlägt Nägel in eine Baumscheibe. Später will sie bunte Wolle ringsherum wickeln, so dass ein kleines Kunstwerk entsteht. Christine Schumacher vom Mehrgenerationenhaus der Gefas hilft Ella. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Erkner (MOZ) Die Striche auf der Liste von Jacob Schmitz nehmen kein Ende – jeder steht für einen Gast, der zum Familientag in die Stadthalle Erkner strömt. 950 waren es am Sonnabend, kurz vor Feierabend. Shows, Musik sowie Angebote von 35 Vereinen und Organisationen erwarteten die Besucher.

"Unglaublich, diese Augen, wie Bernstein!" Barbara Hoffmann tritt noch ein bisschen näher an den großen Vogel heran, dessen orangefarbene Iris sie so sehr fasziniert. Es ist ein Europäischer Uhu. Er sitzt auf dem Arm von Claudia Poeschke. Die Mitarbeiterin des Fürstenwalder Heimattiergartens, einer ihrer Kollegen und zwei Vögel stehen als Empfangskomitee vor der Tür der Stadthalle Erkner. Sie begrüßen die Gäste des Familientags, die schnell dem ungemütlichen Wetter entfliehen wollen.

In der Halle ist es voll und warm. Auf der Bühne, die sich gerade in ein kleines Football-Feld gewandelt hat, werfen sich junge Sportler der Razorbacks den Ball zu. Eltern stehen am Rand, fotografieren. Oder versuchen ihren Nachwuchs auf dem großen Sprungkissen, das direkt neben dem Feld liegt, im Blick zu behalten. Marlene (8) sitzt auf dem Rand der großen Tobewiese und beobachtet die Spieler. "Wir sind das erste Mal beim Familientag. Ich find’s gut, dass sich die Vereine hier präsentieren können", sagt ihr Vater, Sven Born. Die beiden sind aus Woltersdorf gekommen. Marlene haben die tanzenden Cheerleader beeindruckt. Auf der Suche nach einem neuen Hobby für die Tochter seien die beiden aber nicht, sagt der Vater. "Sie ist schon bei der Musikschule und beim Reiten."

Am anderen Ende der Halle ist es ruhiger. Dort flitzt Paul (6) über einen kleinen grünen Teppich. Den Parcours absolviert der Junge mit verschiedenen Brillen. 0,6 Promille, 1,2 Promille oder Müdigkeit suggerieren die dem Träger. "Mit der mittleren geht es nicht mehr so gut", hat der junge Schöneicher festgestellt. Die Schutz(B)engel haben Teppich und Brillen mitgebracht. Sie gehören zur Verkehrssicherheitskampagne des Landes Brandenburg, informieren über das Bilden von Rettungsgassen und andere Dinge. "Viele Erwachsene sind überrascht, wie weit sie vom Parcours abgekommen sind, wenn sie die Rauschbrille absetzen", sagt Mitarbeiter Felix Paul. Kinder haben damit vor allem Spaß. "Die ist gut", sagt Dominik (6). Die Mütter der beiden Jungen, Stine Wiecha und Nadine Hirt, sind Freundinnen. Auch sie sind das erste Mal beim Familientag und zufrieden. Als nächstes wollen sie zum Blumen basteln.

Den Familientag gibt es indes seit einigen Jahren. 2018 stand er auf der Kippe. Der Verein 425 Kultur Erkner sprang ein und organisierte ihn 2019 zum zweiten Mal, mit dem Lokalen Bündnis für Familie. Mit Erfolg. "Ich könnte heulen vor Glück", gesteht Hans-Peter Hendriks. "Wenn man drei Monate intensiv an etwas arbeitet und dann sieht man, wie die Kinder vor Glück strahlen, kriegt man eine Gänsehaut", fügt er an. Hans-Peter Hendriks und Ehefrau Sigrid sind beim Verein 425 für den Familientag verantwortlich. Es gibt viele weitere Helfer. Die Stadt stellt die Halle kostenfrei zur Verfügung.

Für Bürgermeister Henryk Pilz ist das selbstverständlich. "Super, aber richtig", lautet sein Urteil zur Veranstaltung. Er freue sich, "dass die Familien hier so ein Angebot haben und dass der Verein ein Händchen dafür hat, so ein Angebot zu schaffen." Nicht nur für Kinder ist etwas dabei. Mit Auftritten von Seniorentanz- und Seniorensportgruppe gibt es auch spezielle Punkte für älteres Publikum. "Ich bin überrascht über die Vielfältigkeit", stellt Barbara Hoffmann fest. Die Seniorin aus Erkner, der der Uhu so gefiel, ist mit ihrem Mann da.