Zwischen Boxring und Kettenkarussell

Vom Boxsport begeistert: Familie Böhme aus Fürstenwalde ist eine echte Boxer-Familie. In den Fußspuren des Vaters folgt auch der 15-jährige Timothey, der bei der Landesmeisterschaft antritt. Vor dem Titelkampf wünscht Bruder Fabrice (rechts) noch mal: "Viel Glück!". © Foto: Marion Thomas

MOZ

Hangelsberg (MOZ) Premiere mit großem Erfolg: Rund um die Landesmeisterschaft der Amateurboxer in der Müggelspreehalle gab es ein großes Kinderfest, das vom Ahuuu Box-Team organisiert wurde und viele Besucher anlockte. Am Abend erlebten dann knapp 1000 Zuschauer drei Profi-Boxkämpfe.

Lucy, Luca und ihre Freunde sitzen ganz dicht am Boxring und schauen gespannt zu, wie junge Sportler um den Landesmeistertitel kämpfen. Einige sind so alt wie sie selbst, zwischen sechs und zehn Jahren. "Das möchte ich auch mal machen", ruft Jeremy spontan, und seine Augen glänzen. "Boxen ist cool." Auch Lucy ist begeistert, doch möchte sie auch noch das Glücksrad drehen: "Dabei kann man einen Spinner gewinnen. Den habe ich mir schon lange gewünscht. Am liebsten einen schwarzen mit Glitzer."

Marlis Damm und Jenny Wiesenberger vom Fürstenwalder Lebenshilfe e.V. haben den Kindern ihrer "Spielegruppe" den Ausflug nach Hangelsberg ermöglicht. "Einmal im Monat kommen Kinder mit Behinderung zu uns zum Spieltag. Wir gehen auch viel raus, unternehmen Ausflüge. So kam uns das Kinderfest hier wie gerufen", erzählt Marlis Damm. "Wir haben eine Kooperation mit dem Veranstalter und betreuen heute auch einige Stationen", ergänzt Jenny Wiesenberger. So könnten die Kinder bei Spielen und sportlichen Aktivitäten ihre Geschicklichkeit erproben, aus Luftballons Tiere zaubern, Ringe werfen oder einfach nur Zuckerwatte schlecken. Artisten des Zirkus Busch begeisterten am Nachmittag mit ihrer Hunde-Show.

Familie Dubiel aus Fürstenwalde und Familie Erdmann aus Hangelsberg sind lange befreundet und erleben das Kinderfest mit ihren Enkeln. Johanna und Jette sitzen in der ersten Reihe, schauen fasziniert den kleinen Boxern zu. "Eigentlich haben wir mit Boxen nicht viel am Hut", gesteht Oma Dubiel, "aber Feste können sie in Hangelsberg immer gut feiern", gesteht sie lachend. "Wir kommen immer gern hierher. Es ist bewundernswert, dass solch ein kleiner Ort derlei große Veranstaltungen auf die Beine stellt."

Familie Böhme dagegen ist eine echte Boxer-Familie. Schon der Vater lebte diesen Sport als Aktiver, kein Wunder, dass seine Kinder diese Liebe teilen. Sohn Timothey (15) wird an diesem Tag um den Junioren-Landesmeistertitel kämpfen. "Ich bin schon ein wenig aufgeregt", sagt er bereits Stunden vor dem Kampf. Boxen gefällt ihm, seit sieben Jahren betreibt er diesen Sport, seit drei Jahren trainiert er dreimal pro Woche im Fürstenwalder Boxclub 05. "Wenn ich heute gewinne, fahre ich zur Deutschen Meisterschaft nach Binz. Das ist mein Traum", verrät er.

Ulf König aus Fürstenwalde ist nicht wegen der Boxkämpfe gekommen. Sein kleiner Sohn Emil möchte das Kinderfest erleben. "Eine tolle Sache und immer schön, wenn für die Kleinen was los ist." Auch Emil hat am Glücksrad gedreht und Preise gewonnen. Nun möchte er nach draußen. Inzwischen scheint die Sonne: Das Mini-Fußballfeld lockt, doch Emil meint, das wäre eher was für Papa. Dann doch lieber das kleine Kettenkarussell.

Norbert Töbs vom Ahuuu Box-Team hat mit zahlreichen Partnern, vor allem auch dem Amt Grünheide, die Veranstaltung organisiert und freut sich über die große Resonanz: "Boxen hat mitunter einen schlechten Ruf", sagt er, viele sähen nur Aggression darin.

Doch dieser Sport sei viel mehr. Ausdauer, technisches Können und körperliche wie geistige Beherrschung sind beim Boxen gefragt. So habe er versucht, den Wettkampf mit einem Fest zu verbinden. "Gelungen", sagt er strahlend. "So viele Zuschauer bei regionalen Titelkämpfen junger Sportler sind selten. Das macht Lust auf mehr." Schließlich weist er darauf hin, dass die Veranstaltung – inklusive der Profi-Nacht – einem guten Zweck diene: "Wir werden am Ende keinen Gewinn in die Tasche stecken. Der Überschuss wird dem Lebenshilfe-Verein gespendet."