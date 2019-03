Dreier mit Wermutstropfen

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Fußball-Brandenburgligist Preussen Eberswalde bleibt mit einem 1:0-Heimsieg gegen den Werderaner FC Viktoria in der Erfolgsspur. Wobei der verdiente Heim-Dreier ein ganz hartes Stück Arbeit war, da Preussen viele Torchancen ungenutzt ließ.

Zwei Siege und ein Unentschieden in der Rückrunde sind die positive Bilanz des neuen Spielertrainers, der als Abwehrchef agiert und wie Kapitän Steven Zimmermann seine Preussen-Elf auf einem guten Weg sieht. "Dazu gehören auch solche schwer erkämpften knappen Siege wie zuletzt bei Schlusslicht Blankenfelde-Mahlow und jetzt gegen Tabellennachbar Werderaner FC", ergänzt Francesco Fast, der an der Linie seinen mitspielenden Trainer vertrat.

Das Spiel gegen den vorher sechs Punkte besseren Tabellennachbarn aus Werder/Havel begann bei stürmischen Wind. Ungeachtet dessen, Preussen legte los wie die Feuerwehr, hatte durch Nick Lange die erste Topchance. Noch keine Minute war gespielt. Dann setzte sich Stürmer Chinonso Solomon Okoro gegen zwei Verteidiger durch. Sein Schuss aus zehn Metern strich haarscharf am Pfosten (8.) vorbei. Preussen war im Spiel und der nächsten Angriff folgte. Wieder war es Stürmer Okoro, der beherzt in den Sechzehner eindrang und von den Beinen geholt wurde. Gelbe Karte für Innenverteidiger Henrik Müller und Strafstoß. Steven Zimmermann verwandelte sicher zur 1:0-Führung (14.). Die Werderaner schüttelten sich kurz, erhöhten das Tempo, aber richtige Torgefahr kam nicht auf. Zu sicher stand die Eberswalder Defensive. Dann wieder Stürmer Okoro im schnellen Sprint. Diesmal blieb Torwart Marc-Philipp Zuch der Sieger (31.). Auf der Gegenseite kaufte Torwart Peter ebenso Gästestürmer Gabriel Franceschini-Machado den Schneid ab. Da Stürmer Tomasz Bejuk nach Vorlage von Lange (39.) und Hakan Demirel nach Zuspiel von Bejuk (43.) knapp das Tor verfehlten, wurde mit der 1:0-Führung für Preussen die Seiten gewechselt.

Nach einem kurzen Strohfeuer der Gäste war wieder Eberswalde am Drücker. Dabei setzte Zimmermann einen 25-Meter-Distanzschuss an den Innenpfosten (54.). Es fehlten nur Zentimeter. Die Chancen häuften sich für Preussen. Als Werder-Trainer Martin Nitzsche mit Rafael Conrado Prudente und Samuelson Savicevik Mota frische Stürmer (66.) brachte, wurde das Spiel der Gäste druckvoller. Die besseren Möglichkeiten hatte jedoch Eberswalde. So durch Lars Schöffel (65,/68.) mit zwei Lupfern, die allerdings vom Winde verweht wurden. Es blieb somit eng. Dann die letzte Nachspielminute (90+3.). Schiedsrichter Max Mangold aus Berlin ließ noch einen Gäste-Freistoß ausführen und löste damit eine stürmische Schlussaktion aus. Stürmer Prudente und Torwart Peter stiegen im Fünfmeterraum in die Höhe. Peter fischte das Leder weg. Beim Landen auf dem Boden traf der Stürmer den Torwart in der Seite. Beide beharkten sich, zudem gab es eine große Rudelbildung vorm Tor. Dann stieß der Torwart den Gästestürmer um. Die Folge: Gelb für Prudente und Rot für den Preussen-Torwart. Der Schiedsrichter steckte die Karten wieder ein und pfiff ab. Verhaltene Freude beim Siegerteam und Frust bei den enttäuschten Werderaner Gästen. Denn drei ganz wichtige Zähler verblieben im Westendstadion.

Trotz der ärgerlichen Roten Karte war die Stimmung bei Spielertrainer Marcin Dymek und seinen Spielern aber gut. "Bei diesen schwierigen Bedingungen, die starken Windböen haben beiden Seiten enorme Probleme bereitet, haben wir ein gutes, kämpferisches Spiel geboten. Erneut kein Gegentor zugelassen, das gibt Selbstvertrauen", so Trainer Dymek.

Stammkeeper Lennard Peter wird seinen Preussen im Auswärtsspiel am Sonnabend bei Blau-Weiss Petershagen-Eggersdorf und im nächsten Heimspiel, am 23. März, gegen Grün-Weiß Brieselang bei Preussen wohl fehlen.