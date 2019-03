Weiter das beste Rückrunden-Team

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat mit einem 0:0 im Heimspiel gegen TuS Sachsenhausen den 13. Rang behauptet. Beide Mannschaften besaßen die Chance zum Siegtreffer. Mit sieben Zählern sind die Gastgeber die beste Rückrunden-Elf.

Der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt ließ zunächst ohne seinen Sturm vom vorwöchentlichen 5:1 in Brieselang spielen. Während er auf den Kameruner Georges Florent Mooh Djike eine Stunde lang verzichtete, schaute Carsten Hilgers in Zivil am Spielfeldzaum nur zu. Einen Tag zuvor hatte er sich mit seiner Familie auf der Hüpfburg wahrscheinlich einen Bänderriss im Fuß zugezogen. "Das ist sehr ärgerlich, Aber wer weiß, ob ich heute überhaupt getroffen hätte. Das 0:0 ist nicht schlecht und auch verdient. Vielleicht kann ich in zwei Wochen wieder mitspielen. Ich bin optimistisch", erklärt der dreifache Torschütze der Vorwoche.

Das Fehlen der beiden ballstarken Stürmer war dem Gastgebers zunächst auch anzumerken. Zwar störte er konsequent den Spielaufbau der spielstärkeren Gäste und erarbeitete sich auch einige verheißungsvolle Offensivszenen, doch so richtig zwingend vor dem gegnerischen Tor war es für die Eisenhüttenstädter nur ganz selten. Oft gingen in der Sachsenhausener Hälfte die Bälle schnell verloren.

Dabei kam der FC Eisenhüttenstadt auf dem aufgeweichten Naturrasen besser ins Spiel und hätte durchaus in der vierten Minute durch Christian Siemund – der im Mittelfeld dirigierte – in Führung gehen können.

Nach und nach erlangten die Gäste aber ein spielerisches Übergewicht, zumal die Gastgeber nur mit einem Stürmer aufwarteten. So kamen die Sachsenhausener zu mehr Offensivszenen, doch die kompakt stehende FCE-Verteidigung mit dem kopfballstarken Manndecker David Steinbeiß und dem umsichtigen Michel Becker bereinigte die meisten brenzligen Situationen. Dazu spielten die Gäste nicht mit letzter Konsequenz nach vorn. So schoss Jean-Pierre Dellerue aus 25 Metern über das leere Tor, anstatt weiter zu laufen (33.), reagierte einige Male Schlussmann Martin Stemmler reaktionsschnell (17. gegen Christopher Groll, 28. gegen Patrick Richter).

Glück hatten die Eisenhüttenstädter, als der auf der linken Seite emsige und eigentlich torgefährliche Andor Müller knapp am Pfosten vorbeischoss (40.) sowie in der 78. Minute, als Müller und Richter zu zweit allein vor dem Tor lediglich einen Pfosten-Treffer zustande brachten. "Da hätte man den Ball ruhig querlegen können. Doch so lange es unter den Spielern Neid und Missgunst gibt, wird es nichts", beurteilte Gäste-Trainer Oliver Richter diese Szene etwas frustiert.

Den Eisenhüttenstädtern hingegen fehlte ganz vorn ein Vollstrecker, auch als Mooh Djike endlich eingewechselt wurde. Der nahm zwar im Angriff einige Zuspiele gekonnt an, doch die Torgefahr lässt er vermissen. So hätte bei ihm kurz nach seiner Einwechslung auch mehr als ein mageres Schüsschen herauskommen können, als als er im Abschluss noch von Dennis Wulff bedrängt wurde (62.).

In der 84. Minute war der Ball sogar im Sachsenhausener Tor, doch da wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung von Mooh Djike nicht gegeben. "Die Eisenhüttenstädter wollten mehr das Remis als wir den Sieg", erklärte Gäste-Trainer Oliver Richter. Zufriedener über dieses Resultat äußerte sich da der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt. Die Mannschaft hat die Ausfälle von Hilgers und Mooh Djike gut weggesteckt. Sie hat gut gegengehalten und dabei auch den Gegner beeindruckt, der nicht wie gewünscht ins Spiel kam. Unsere Fehler in der Rückwärtsbewegung wurden nicht betsraft. In der zweiten Halbzeit waren wir teilweise aktiver und hatten sogar Tormöglichkeiten. Beim Pfostentreffer in der 80. Minute hatten wir aber Glück."